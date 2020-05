¿Por qué Irene Montero ha dado tres veces positivo en Covid-19? Hablan los expertos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido una de las integrantes del Gobierno más afectadas por el Covid-19. Casi seis semanas tuvo que permanecer aislada después de dar positivo en reiteradas ocasiones. Algo que es más común de lo que parece y que los expertos explican se debe a que el sistema inmune de algunas personas tarda más tiempo en deshacerse por completo del virus.

El 11 de marzo Montero dio positivo en los primeros test a los que sometieron al Ejecutivo. Posteriormente, volvió a confirmar que seguía infectada el 16 de abril y no fue hasta el 21 de abril que con un mensaje en Twitter anunciaba que lo había superado: “Recuperada del Covid-19 y contenta de finalizar el aislamiento”.

Recuperada del COVID-19 y contenta de finalizar el aislamiento. Toca seguir trabajando para un gran acuerdo de reconstrucción que ponga en el centro los cuidados y dignifique y proteja la labor de quienes cuidan de todos y todas. April 21, 2020

Una PCR positiva hasta en tres ocasiones que, según los expertos, no es poco habitual. “Es relativamente aleatorio”, explica Juan González Armengol, jefe del Hospital Clínico de Madrid, “siempre va a ser más frecuente en personas que hayan tenido una mayor carga viral”.

El sistema inmunológico puede influir

Los expertos consultados por El Confidencial Digital explican que la reacción de cada cuerpo es diferente y, dentro de lo desconocida que es la enfermedad, algunos indicios llevan a pensar que el sistema inmune tiene algo que ver.

“En algunos casos la persona negativiza y poco después positiviza”, explica José Antonio López Guerrero, director del grupo de Neurobiología del departamento de biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Puede ser que una persona no termine de expulsar el virus. Se queda en reservorios internos y de ahí, cuesta más eliminarlo”, explica López Guerrero.

No es contagioso

Pero que el virus siga estando un tiempo después, no siempre quiere decir que esté vivo. “Se mantiene el virus, pero otra cosa es el grado de efectividad real que tenga. No sabemos hasta qué punto se puede contagiar”, explica Armengol.

“Son trozos de genes del virus que puede que ya no estén vivos, sino que el cuerpo sigue eliminando esos fragmentos”, cuenta Elena Muñez, médica de medicina interna de la Unidad de Enfermedades infecciosas del Hospital Puerta de Hierro. “El virus no sigue creciendo, entonces puede que no sea contagioso”.

En cualquier caso la actitud es la misma, dicen, seguir haciendo cuarentena y utilizar Equipos de Protección Individual, los EPIs, para tratarlo.

Uno de los problemas de esto es que no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de las personas. “No sabemos cuánto tiempo el paciente está inmuno protegido y tampoco sabemos de cuánta calidad es la respuesta inmune”, explica