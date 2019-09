No llevar bandera de España en el barco no sale gratis: 278 multas en diez años

El aviso de la Guardia Civil a los patrones de barco tiene una base muy real en forma de sanciones para aquellos que no izan en su embarcación el pabellón nacional, es decir, la bandera de España. Durante los últimos diez años más de dos centenares de barcos han sido sancionados por este motivo.

Confidencial Digital contó en julio que agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil estaban visitando clubes marítimos y puertos deportivos de Galicia -al menos, según tuvo constancia ECD- para transmitir el mensaje de que “es obligatorio el izado del pabellón nacional”.

Si no lo hacían, se enfrentaban a una infracción grave que podría conllevar una sanción económica, avisaba la Guardia Civil.

El mismo día de la publicación de la noticia, el 15 de julio, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu registró en el Congreso una pregunta parlamentaria con el siguiente texto:

“¿Cuántas embarcaciones han sido sancionadas en los últimos 10 años por no ondear su pabellón nacional? (Por año, provincia, pabellón de cada embarcación sancionada y motivos de la sanción en cada caso)”.

El Gobierno aporta datos

ECD ha podido consultar a la respuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a esta pregunta. Pese a que el diputado de EH Bildu pedía información mucho más detallada, el Ejecutivo sólo facilita el número de barcos sancionados por este motivo (falta del pabellón nacional) por año y por Capitanía Marítima.

Desde 2009 a 2018, ambos años incluidos, un total de 278 barcos han sido sancionados por no ondear el pabellón nacional. Los datos son algo dispares por años: nueve en 2009, 30 en 2010, 31 en 2011, 21 en 2012, 22 en 2013, 40 en 2014, 40 en 2015, 28 en 2016, 28 en 2017 y 29 en 2018.

Para el año en curso “no hay datos todavía”, precisa el Gobierno, que pese a lo pedido por Iñarritu no da información sobre “pabellón de cada embarcación sancionada y motivos de la sanción en cada caso”.

Cabe apuntar que, según contó ECD, en algunos casos los barcos que no llevan la bandera de España tienen izada una enseña autonómica (la bandera de Galicia, la ikurriña del País Vasco...), pero no la rojigualda, que es la que debe ondear obligatoriamente; las otras pueden también ser izadas, pero no suplen al pabellón nacional.

Las sanciones se han impuesto, en estos diez años, en las capitanías marítimas de Cádiz, Algeciras, Ceuta, Melilla, Huelva, Sevilla, Motril, Almería, Alicante, Valencia, Castellón, Mallorca, Ibiza, Tarragona, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, Burela, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Destacan, por ejemplo, las 87 sanciones en el área de la Capitanía Marítima de Santander; 65 en Cádiz; 59 en Algeciras...