La mascarilla-19 contra la violencia machista ha recibido nueve llamadas de auxilio en diez días solo en Canarias

La mascarilla-19 es una estrategia para combatir la violencia machista durante el confinamiento nacida en Canarias. Allí, en solo 10 días, nueve mujeres han acudido a la farmacia a pedir esta “mascarilla” que activa todos los protocolos para proteger a las mujeres maltratadas. Una cifra que los responsables consideran importante, teniendo en cuenta que el 80% de ellas nunca denuncia y mucho menos en una situación como la actual. El modelo se está llevando ya a muchas comunidades autónomas y se ha copiado también en países como Italia, Chile y Argentina.

A raíz del confinamiento muchas asociaciones y responsables de Igualdad pusieron el foco en el problema que supondría para muchas mujeres maltratadas estar en su casa las 24 horas del día con el agresor. Por eso, se han ideado estrategias para que pidan auxilio y, una de las más populares ha resultado ser esta mascarilla -19.

Las mujeres acuden a una farmacia, cuyos trabajadores están previamente advertidos de los protocolos, y dicen esta palabra clave. En ese momento, el farmacéutico pregunta el nombre, el teléfono y la dirección de la persona y, en función de lo que quiera hacer se activan diferentes procedimientos. Puede irse a su casa y que la policía se persone allí o puede quedarse en el establecimiento mientras llega los servicios de emergencia (policía o guardia civil) para que acudan junto a un psicólogo a por la mujer que ha pedido ayuda.

“Al final se trata simplemente de activar todos los recursos que ya hay disponibles en la red a través de este mecanismo”, explica Kika Fumero, presidenta del Instituto Canario de Igualdad.

Cómo surge la idea

De ella fue la idea inicial. “Cuando declararon el Estado de Alarma, nosotras también nos alarmamos al pensar en los casos de violencia machista y nos pusimos a pensar qué campaña o acción podíamos hacer con los escasos recursos que teníamos”, explica Fumero.

Las farmacias les parecieron un sitio a salvo para muchas mujeres al ser un recurso sanitario no tan concurrido como un supermercado. “Me puse en contacto con los dos presidentes de los colegios farmacéuticos de Canarias y ese fin de semana ya estábamos enviando la circular a todos los trabajadores explicándoles cómo tenían que actuar y haciendo los carteles”.

El éxito de las nueve llamadas

Desde que se activara hace diez días, han sido nueve las mujeres que han acudido a una farmacia a pedir su mascarilla contra el maltrato. Una cifra que puede parecer pequeña, pero que en un país donde el 80% de las víctimas de violencia machista no denuncia, las expertas lo califican de un “ gran éxito”.

Los casos han sido variados desde chicas que se han quedado en la farmacia y luego se han ido a una casa de acogida específica para estos servicios, hasta mujeres que han regresado al hogar, pero en cuyo caso la policía continúa haciendo un seguimiento telefónico.

Por el momento no se conocen datos de otras comunidades autónomas, pero, probablemente, esto servirá para hacer futuros estudios de números y comportamiento por territorios.

Las críticas recibidas

La idea ha recibido también críticas como por ejemplo que por qué si la mujer acude a la farmacia a pedir ayuda no dice directamente lo que le ocurre. “Las mujeres en ese estado de estrés físico y psíquico no piensan con claridad muchas veces, ni siquiera saben expresarse o no son coherentes en el relato”, explica Fumero.

“Por eso, mascarilla-19 viene a resumir lo que está pasando, es la información necesaria y suficiente para que se activen los protocolos”.

El objetivo principal de la campaña es dar ayuda inmediata a mujeres que lo reclaman, pero también tiene el ojo puesto en los agresores. “Es disuasorio. Que sepan que hay un mecanismo activo, que el barrio está ahí, observándoles”.

Una campaña exportable dentro y fuera de España

La idea nacida en Canarias ya se está exportando a otras comunidades autónomas como Navarra, Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell también está al tanto de esta campaña y ha informado a todos los territorios para que la implanten.

“Me consta también que Italia ha cogido la idea bajo el nombre de Mascherina 15-22 porque es el número de emergencia que ellos tienen”, cuenta Fumero. Además, otros países como Chile o Argentina se han puesto en contacto con ella para conocer los detalles y realizarlo dentro de sus fronteras. La iniciativa se viralizó sola y artistas como India Martínez les han propuesto crear una campaña conjunta que ayude a concienciar sobre este tema.

Los datos que vendrán después

Desde el Ministerio de Igualdad aseguran a Confidencial Digital que no ha habido ningún incremento del número de denuncias por violencia machista. “Ni lo va a haber”, explica Fumero, “si me apuras habrá hasta un descenso. Cuando sí que va a haber un repunte muy alto es cuando todo esto acabe. Eso es seguro”.

Las expertas en violencia de género explican que en las situaciones de crisis es lo que sucede. Las parejas están ahora confinadas sin alternativa y las circunstancias no permiten otro escenario. Sin embargo, en el momento en el que se termine el estado de alarma se conocerán las consecuencias que esta crisis ha tenido a nivel de maltrato e incluso de mortalidad.