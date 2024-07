Mbappé encantó a los madridistas pero no llenó el Bernabéu

Camisetas de Mbappé en la tienda oficial del Real Madrid.

El Real Madrid presentó a Kylian Mbappé como nuevo jugador blanco este martes 16 de julio a mediodía. Organizó un acto en el Estadio Santiago Bernabéu que todo apuntaba que sería similar a otras presentaciones de fichajes estelares: desde David Beckham a Cristiano Ronaldo.

El club lanzó entradas para reservar los asientos del estadio. Se agotaron, e incluso se revendían por hasta 100 euros, por lo que se preveía un lleno en el Bernabéu, con capacidad en torno a 80.000 personas.

La reventa de entradas generó problemas con los asistentes menores de edad. Muchos intentaron acceder al recinto y no se les permitió el paso debido a que la ley prohíbe que entren sin acompañamiento de un adulto.

En el estadio se podía ver que las primeras filas del Fondo Sur se encontraban cubiertas con una lona y las del Fondo Norte vacías ya que, por la pantalla, no tenían visibilidad. Aparte de estos sitios libres, en la parte superior del estadio y en el Fondo Norte, se veían no pocos asientos sin ocupar.

Fondo Norte del Bernabéu con puestos vacíos.

Fondo Sur del Bernabéu con asientos vacíos.

Algunos aficionados criticaron la hora fijada por la dirección del club para la presentación: un martes, día laborable, a las 12:00. Aún así, asistieron miles de personas, muchas extranjeras, y también numerosas familias con niños, tanto así que el mismo Mbappé en su discurso hizo alusión de ello: “Tengo un mensaje para todos los niños, que veo que hay muchos. Yo fui como vosotros y hoy tengo un consejo para vosotros, con la pasión y el sueño puedes realizar todo lo que quieras. Hoy estoy aquí, pero una vez fui como vosotros”, palabras que fueron recibidas con aplausos de las gradas.

La mayoría de las familias presentes eran padres con sus hijos, en algunos casos abuelos con los nietos, que llevaron a los más pequeños a ver la presentación.

Periodistas franceses, americanos, chinos...

Asistieron en total entre 207 y 210 periodistas al evento. Acudieron medios españoles, franceses, latinoamericanos, chinos, italianos y de otros muchos países que buscaban presenciar el evento. Según varios periodistas presentes hubo “mucha más cobertura mediática” de lo habitual.

La presentación comenzó con al menos 30 minutos de retraso y la rueda de prensa tuvo una hora de retraso, ya que “el jugador decide cuando entra y cuando empieza”, comentó una responsable de comunicación del Real Madrid.

Se esperaba un evento más allá de lo normal

La presentación de Kylian Mbappé era un evento cargado de mucho misterio. Hasta el miércoles de la semana pasada no se supo, oficialmente, ni el día ni la hora de la presentación y los detalles de la misma, a nivel de puesta en escena, eran desconocidos hasta el momento que comenzó.

Muchos medios, crearon expectativas de una presentación con música en vivo, fuegos artificiales y una pasarela con fuente pirotécnica por la que desfilaría el jugador. La realidad del evento fue una alfombra azul por la que caminó Mbappé sonriendo y aplaudiendo y un escenario donde esperaban a la estrella, Florentino Pérez, el exfutbolista 'Pirri' y Zinedine Zidane.

En las pantallas que rodean el Bernabéu se proyectaron dos vídeos, realizados por César Nanclares. Uno que mostraba la historia del Real Madrid y sus jugadores y otro que mostraba el recorrido de Kylian Mbappé en el mundo del fútbol y su persistente “sueño” de pertenecer al club español.

Al acabar los emotivos discursos de Florentino Pérez y de Kylian Mbappé, donde se recalcó la dificultad que supuso para el club y el jugador conseguir que luciera la camiseta blanca, el francés, con una sonrisa que no perdió en ningún momento, también expresó a los madridistas que ese día era uno con el que llevaba soñando muchos años y que hará “lo posible para estar a la altura de la historia de este club”, al igual que prometió a los aficionados que “voy a dar la vida por este club y por este escudo”, el cual besó al menos seis veces en el evento.

La madre del futbolista y algunos hinchas no pudieron evitar las lágrimas. Mbappé paseó por el césped del Santiago Bernabéu y chutó algunos balones a las gradas, para que los cogieran los aficionados.

A pesar de la sencillez del acto, en comparación con las expectativas, se generó una gran emoción entre los madridistas. Tanto así, que al acabar la ceremonia con el himno del Real Madrid, muchos salieron lo antes posible para ir a la tienda oficial y comprar su camiseta de Mbappé con el dorsal 9. Los dependientes de la tienda mencionaron que en esos momentos en torno a la presentación se habían vendido “muchísimas camisetas” del jugador.

Imagen mostrada en el Bernabéu de Kylian Mbappé y Florentino Pérez con la camisa del jugador en el Real Madrid.

Guiños a Cristiano Ronaldo

El ex del PSG no perdió la oportunidad de hacer referencia a su ídolo, Cristiano Ronaldo, durante su presentación. En su discurso acabó igual que el portugués en su presentación en el 2009 diciendo: “1,2,3…¡Hala Madrid!”.

Lucirá el mismo dorsal que Cristiano en sus inicios en el Madrid, a pesar de que hubo rumores entre los aficionados de que el número deseado por Mbappé era el 10, actualmente ocupado por Luka Modric, el jugador respondió “¿Quién dijo que yo quería el diez?”.

Cuando se le preguntó cuál era su mayor recuerdo como madridista respondió que “Zidane porque es un referente del fútbol francés y Cristiano Ronaldo porque es mi ídolo”.

En comparación con la presentación de Cristiano, que también fue a mediados de julio, la de Mbappé tuvo mucha más afluencia, ya que fue celebrada en el nuevo Bernabéu que tiene más capacidad que en ese entonces. Esta es la primera celebración que se hace en el estadio completamente reformado.

Hace un año, la pantalla 360 grados y las demás pantallas instaladas en el campo y en las paredes del estadio, que permitieron proyectar los vídeos del club y del jugador, no existían. Por otro lado, el césped retráctil, que tarda seis horas en ser instalado y desmontado, también fue algo que permitió que fuera posible, teniendo en cuenta que el sábado la cantante Karol G dará inicio a sus cuatro conciertos en el Bernabéu.

Hoy comienzan sus entrenamientos con el Madrid

En la rueda de prensa, la cuestión sobre la operación de nariz del jugador no pasó desapercibida. Mbappé se rompió la nariz a inicios de la Eurocopa en un partido contra Austria y se tenía la duda de si esto le impediría entrenar con el club. Sin embargo, el galo respondió que llegó a un acuerdo esa mañana de que llevaría “todo el proceso con el equipo médico del Real Madrid”.

Por otro lado, también comentó que empezaría a entrenar al día siguiente con el equipo y que esperaba jugar en la Supercopa el 14 de agosto, sin embargo “si el míster -Carlo Ancelotti- me dice que no juegue, no juego, yo hago lo que diga él”.

Personajes asistentes

En la presentación estuvieron presentes otras figuras del mundo del deporte como Santiago Solari, actualmente director de fútbol del Real Madrid, Raúl González Blanco, entrenador del Real Madrid Castilla Club de Fútbol, y Álvaro Arbeloa, exfutbolista y entrenador del Juvenil A del Real Madrid.

En la tercera fila del Bernabéu, estaba presente Borja Sémper, miembro del PP en el Congreso de Diputados, con su hijo sentado encima. También se pudo ver Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como “ Pequeño Nicolás”. De igual forma, en la rueda de prensa estuvo presente Ibai Llanos, que aprovechó la ocasión para hacer una pregunta al futbolista sobre su fichaje en el Real Madrid.