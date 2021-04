La pandemia dispara las peticiones de ayuda psicológica por parte de los jóvenes

La pandemia del coronavirus está afectando a la salud mental, y especialmente a la de los más jóvenes.

Confidencial Digital se puso en contacto con los Colegios de Psicólogos de las distintas autonomías y varios expertos y ha podido comprobar que se ha duplicado el número de demandas de ayuda psicológica ente los jóvenes.

Cambios en las horas de sueño, alimentación o actividad física unidos a factores emocionales como la incertidumbre o el miedo han favorecido la aparición de síntomas de ansiedad y depresión.

Los jóvenes y la pandemia

Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de la Psicología y actual decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, explica que los jóvenes tienen un nivel de afectación más alto que los mayores y, por otra parte, tienen una mayor necesidad de contacto por lo que el aislamiento provocado por la pandemia.

Esta situación explica que la Oficina de Atención Psicológica de Cataluña viera como las consultas de jóvenes se incrementaran en un 186% desde el inicio de la crisis sanitaria.

Además, subraya que los jóvenes que ya padecían algún trastorno vieron durante el confinamiento como este se agudizaba al no poderse realizar el mismo seguimiento. Aunque puntualiza que han sido el colectivo que mejor se ha adaptado a la ‘nueva normalidad’ en tanto se han multiplicado las consultas online.

Un incremento generalizado

Según el último CIS, un 75,5% de españoles consideran que la pandemia y sus efectos están afectando mucho o bastante a su vida social.

Fernando Chacón cuenta a ECD que a nivel general los gabinetes de atención psicológica están notando un incremento de la demanda de un 20-30%.

Los síntomas más frecuentes que se observan entre los pacientes son de ansiedad y estrés. Aunque también aparecen trastornos más específicos como duelo complicado por los recuerdos de la pandemia o estrés postraumático, especialmente entre los profesionales sanitarios.

¿Qué recomiendan los expertos?

Para proteger y cuidar la salud mental Chacón da tres recomendaciones que ya han sido difundidas en distintos medios de comunicación.

La primera es mantener una rutina. El teletrabajo y la educación ha distancia han incrementado el tiempo que permanecemos en casa. Por ello, recomiendan mantener unos horarios similares a los que se tenían antes de la pandemia y vestirse como si se fuese a trabajar o a estudiar fuera del domicilio.

En segundo lugar, recomienda mantener el contacto social en la medida de lo posible. Teniendo en cuenta las restricciones y recomendaciones sanitarias recomienda mantener el contacto social ya sea de forma presencial u online a través de videollamadas.

Por último, considera importante no sobreexponerse. El exceso de información y el ‘monotema’ puede aumentar la ansiedad. No defiende no estar informado, pero recomienda no dedicarle tiempo en exceso.