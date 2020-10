La plataforma que mide el aforo en locales y eventos anticipará aglomeraciones en Navidad

La plataforma Safety Global añade a su web una aplicación con servicio de seguridad con motivo del COVID-19 para poder celebrar eventos con la máxima protección, sanidad y seguridad posibles. Este servicio de capital valenciano está basado en establecer medidas de seguridad para cualquier acto de los municipios y ciudades. Incluso para cementerios. Se trata de evitar aglomeraciones para acceder a algún sitio o evento.

Desde hace 7 años reciben, a nivel nacional, 7 millones de visitas al año. Safety Global es la marca del servicio de seguridad de la página web Entradasatualcance que ya tenían antes de la pandemia. Readaptaron el sistema para esas necesidades. “La filosofía de Safety Global es crear ilusión para el público, y sobre todo para los niños ya que se acercan fechas navideñas en las que son casi los protagonistas”, afirma el portavoz de la aplicación Ricard Sanz. “Es una forma sencilla para que el público pueda disfrutar de eventos que estaban afectados por el Coronavirus y que no debemos dejar que afecte tanto”, apunta.

Éxito en Benidorm

Basándose en la experiencia previa en las playas de Benidorm, donde recibieron 5 millones de visitas del 15 de junio al 31 de agosto, esta aplicación asegura la celebración de los diferentes acontecimientos con todas las garantías de seguridad posibles. Está diseñada para conocer la programación de las celebraciones de cada municipio y elegir la asistencia con cita previa y aforos de seguridad, ya que controla el aforo y las distancias de seguridad establecidas, además de los turnos de entrada y salida del público para evitar colas y aglomeraciones. Y todo ello en tiempo real. En caso de que se detectara algún contagio, cuentan con un registro de personas para colaborar con las autoridades sanitarias y establecer una mayor seguridad.

Es una plataforma gratuita. No han registrado pérdidas económicas, pero sí beneficios para paliar los gastos de la campaña de Benidorm. De hecho, los beneficios obtenidos son similares a los que lograban antes de la pandemia. “Pero, nuestro objetivo no es económico, sino social. No podemos dejar a 3 millones de niños sin navidades. Queremos que los niños puedan disfrutar de la Navidad y de todas sus actividades, así como los mayores de conciertos, museos y otros eventos”, concluye.

Para todos los públicos y espacios

No es solo para niños, ni solo para Navidad. Está enfocado a todo tipo de celebraciones y actos. Además, cuentan con videoconferencias para los que no puedan salir de casa o, simplemente, no quieran por miedo al contagio. De esta forma, por ejemplo, se podrá ver la entrada de las cabalgatas, los campamentos reales o el discurso de los Reyes Magos, de manera presencial o telemática.