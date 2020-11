Los psicólogos constatan que los españoles no se fían de la vacuna contra el Covid

Muchos españoles se inclinan por rechazar la vacuna de Pfizer, a la vez que la temen. Es lo que ha observado el Colegio de Psicólogos de Valencia en sus pacientes tras la realización de una serie de preguntas, en la que hay dos posturas claramente opuestas. Y esto se debe a diversos factores ya que no hay un solo motivo concreto al que se deba ese recelo, según Anna Romeu, presidenta de la sección de Psicología de Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Entre ellos destacan el exceso de información, la rapidez con la que se han llevado a cabo los ensayos en los laboratorios y la desconfianza generada por la experiencia con otras vacunas, según informa el centro a ECD.

En otros pacientes esta novedad les genera alegría y euforia, a diferencia de los anteriores, contando siempre con que las medidas higiénico-sanitarias establecidas seguirán estando en el día a día hasta que empiecen a verse indicios de beneficios y mejoras, “e incluso hasta después”, comentan los psicólogos.

Diferentes posturas

En primer lugar, las personas que sienten esa alegría por tener una posible cura para la pandemia mundial “están viendo un poco de luz al final del túnel”, afirma Consuelo Tomás, psicóloga clínica y responsable del Centro Psicológico Consuelo Tomás. “No obstante no debemos bajar la guardia porque va a llevar un tiempo hasta que se pueda administrar y se vean resultados beneficiosos claros”, añade. Las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad siguen formando parte de la vida de todos los españoles “y no hay que confundirse”, aclara la psicóloga.

Por otra parte, existen personas a las que esta noticia les ha supuesto un incremento de su temor por ser vacunados. Hay una tradición a rechazar vacunas en grupos de personas que ya lo hacían antes por convicciones o corrientes ético-filosóficas. No se basan en estudios científicos sino en seudociencias. “Ya que los estudios demuestran que las vacunas son algo seguro”, destaca Anna Romeu.

Además de personas que tienen miedo a las inyecciones porque siempre lo han tenido, y otras por la desconfianza e incertidumbre que genera el hecho de que la vacuna tenga ya una celeridad tan grande, y se hayan realizado las pruebas en tan poco tiempo, están también los que quieren una vacuna pero no se fían, “tienden a la paranoia, a la reflexión extrema, desconfían por desconocimiento”, asegura Romeu.

Lucha de contrarios

Paradójicamente, hay muchos que tampoco optan por vacunarse por la falta de información a la vez que el exceso de la misma. Se trata de sobreinformación porque desde que empezó la pandemia en todos los medios de comunicación se generó una oleada de noticias que la gente lee y “al mismo tiempo se daban cuenta de que no daban toda la información”, afirma Tomás.

Además, también se encuentran con personas que sesgan la información. “Hay quienes necesitan tener muy controlado lo que va a suceder y son muy poco flexibles y valoran las cosas como buenas o malas, de extremos. A veces las cosas no son ni blancas ni negras”, cuentan psicólogos a ECD.

De la misma manera, también hay una tendencia muy reciente en los jóvenes a creer que el coronavirus no les va a afectar o que no van a contagiarse. “En la medida en la que alguien se siente amenazado busca soluciones”, concluye Tomás. Se trata del colectivo que no tiene percepción de riesgo, “que no se trata únicamente de jóvenes”, señala Romeu. Son personas que tienden a minimizar los riesgos y se exponen con mayor facilidad, lo cual puede estar ligado al carácter y la manera de ser, según informan psicólogos de Cataluña a ECD.