El Real Madrid se reúne con los vecinos del Bernabéu, pero excluye a los denunciantes

Estadio Santiago Bernabéu. Jesús Hellín / Europa Press.

El pasado viernes 28 de junio Francisco Panadero, director de Infraestructuras del Real Madrid, convocó una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. A dicha reunión estuvo invitada y asistió la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu, sin embargo la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y en contra del Túnel en Paseo de la Habana y Padre Damián, que han puesto al menos 4 acciones legales contra el club, no fueron invitados.

La Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y en contra del Túnel en Paseo de la Habana y Padre Damián ha puesto cuatro demandas contra las obras del Bernabéu y planean presentar otra más con motivo del ruido. Han organizado al menos ocho manifestaciones y recolectado 7.547 firmas oponiéndose al “Proyecto para la construcción y explotación de dos aparcamientos uno en Castellana y otro en P. Damián”. Tienen el apoyo de los colegios que se encuentran en Padre Damián; de la parroquia Sagrados Corazones; los comercios de la zona, que cuentan con al menos “40 comunidades de propietarios”; y un gran número de vecinos, según lo que han comentado fuentes a este periódico.

A pesar de ser los principales demandantes de las obras del estadio del club blanco, no fueron invitados a la reunión donde se presentó el conocido plan de insonorización del Santiago Bernabéu. Fuentes de la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu, la otra asociación luchando contra esta problemática, comentan que ellos sí fueron invitados y asistieron.

“En la reunión se habló sobre todo del ruido, de lo otro- los macro parkings y el túnel- no mucho”, comenta una fuente a ECD. Hablaron de bajar los altavoces u orientarlos hacia otro lado, además de tapar fugas de sonido con materiales fonoabsorbentes. Sin embargo, comentan fuentes, el plan en concreto “solo lo hemos visto en los medios, (...) no lo conocemos”.

Esto ocurre pocos días después de que el Real Madrid se haya apersonado, después de recibir una carta del Ayuntamiento dándole el plazo de 9 días para hacerlo, como “codemandado en la demanda contencioso administrativa que la Asociación Iniciativa Vecinal planteó, exclusivamente contra el Ayuntamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.

“Nosotros tenemos claro que lo que hay que hacer es cumplir la ley y entendemos que eso es un rol del Ayuntamiento”, explicó una fuente de la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu, sobre lo expuesto y visto en la reunión convocada por Panadero, “agradecemos mucho que nos inviten a reuniones y nos cuenten los planes, pero nosotros no somos quien para negociar nada, pero nos sorprende bastante la poca actividad del Ayuntamiento, en hacer que se cumpla la ley”.

Lista de conciertos

El Santiago Bernabéu tiene previstos para lo que queda de año 12 días de conciertos. Entre ellos los dos días de Luis Miguel y cuatro de Karol G. Además de eventos como “La Velada del Año IV” de Ibai Llanos.

La cuenta de X, antiguamente Twitter, de @RuidoBernabeu, perteneciente a un vecino de la zona, ha hecho un recuento de todos los conciertos en el 2024 en el recinto: “El mismo día que dice @AlmeidaPP_ que se van a limitar a 20 los conciertos en el Bernabéu, resulta que ya tenemos registrados 21 para 2024, uno cada 11 días y medio (además del evento mixto de Ibai Llanos). #StopConciertos #GolesSíDecibeliosNo”

Recientemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mencionó en “Telemadrid” que iban a limitar los conciertos en el Santiago Bernabéu a 20 por año. Sin embargo, el club tiene un acuerdo firmado con “Legends”, una compañía estadounidense de entretenimiento deportivo, y el grupo inversor “Sixth Street”, por 360 millones de euros, según la página web de las tres partes del acuerdo.

“El alcalde habló la semana pasada de limitar los conciertos a 20 al año, cosa que nos parece curiosa, porque en ningún momento se ha hablado de otro número oficialmente. Y nosotros seguimos con la misma canción. No sabemos si 20 es legal o no es legal. Eso lo tendrá que decidir un juez”, explicó a Confidencial Digital un vecino de Chamartín.

ECD intentó contactar con el Real Madrid para preguntar su punto de vista respecto a la reunión. Llamamos al departamento de comunicación del club donde decidieron no comentar en el asunto de la reunión ni las demandas por el ruido con la respuesta de que “no tengo idea de qué me estás hablando”. Por otro lado ECD envió un correo al club el lunes 01 de julio con las mismas preguntas que aún permanece sin respuesta.