‘Royal Blood’ aterriza en Madrid con todo vendido

La banda de música británica ‘Royal Blood’ llega a Madrid con ganas de deleitar a sus fans madrileños. Este miércoles, Mike Kerr y Ben Thatcher actuarán en La Riviera para celebrar el décimo aniversario de su carrera y después de un buen estreno en la gira española en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Posteriormente el 19 de julio de 2024 se les podrá ver en el Tsunami Xixón de Gijón. Además, cerrarán la gira en el FIB Benicàssim de Benicàssim. La gira Royal Blood, 10th Anniversary también servirá para presentar en directo su último trabajo, ‘Back to the Water Below’.

Este anuncio ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la banda, ya que el grupo tuvo un gran éxito en toda la escena indie. Durante esta gira se podrá disfrutar de grandes éxitos como «Out of the Black», «Little Monster» o «Figure It Out».

¿Qué canciones se pueden esperar?

Queda por saber que canciones interpretarán, una de las principales incógnitas. Si nos basamos que Royal Blood interpretó en las presentaciones de su primer álbum, tenemos a las siguientes candidatas para sonar en los conciertos en España para este año 2024:

"Come on Over"

"You Can Be So Cruel"

"Figure It Out"

"Better Strangers"

"Little Monster"

"Blood Hands"

"One Trick Pony"

"Ten Tonne Skeleton"

"Careless"

"Loose Change"

"Out of the Black"