Que el ruido no te quite el sueño

El ruido es un problema de salud pública reconocido por la OMS desde hace más de 20 años. Y es que solo las personas que han tenido que soportar el ruido en su día a día saben lo desagradable que es.

¿Quién no ha sufrido los desagradables ruidos alguna vez que nos impiden dormir o nos despiertan durante la noche? por desgracia todos estamos expuestos a situaciones como: tener una obra al lado de casa, vecinos ruidosos, perros que ladran día y noche, una pareja que ronca, o vivir encima de una discoteca o cerca de un aeropuerto, etc. En nuestra sociedad actual la contaminación acústica está a la orden del día.

Vivir con ruido no solo nos resta calidad de vida sino que puede desencadenar con el tiempo

en un problema serio de salud.

¿Qué efectos provoca el ruido en nuestra salud?

El ruido nos estresa y disminuye considerablemente nuestra calidad de sueño. Veamos con más detalle las consecuencias que puede provocar el ruido en nuestra salud.

Consecuencias de la privación de sueño

Dormir en un ambiente ruidoso puede dificultar mucho nuestra capacidad para conciliar el sueño y también puede provocar despertares nocturnos. Si esto sucede de forma puntual, seremos capaces de recuperar el sueño perdido en las noches siguientes pero, si convivimos con el ruido que no nos deja dormir a diario, se produce una falta crónica de sueño que puede tener consecuencias fatales para nuestra salud.

A corto plazo:

● Aumenta el tiempo y capacidad de reacción aumentando el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, doméstico o laboral.

● Disminuye la productividad (en el trabajo o en los estudios).

● Afecta a la memoria: una sola mala noche de sueño disminuye tu capacidad para memorizar al día siguiente.

● Aumenta el estrés

A largo plazo:

● Aumenta el riesgo de sufrir enfermedades graves como el cáncer, la diabetes o el alzheimer

● Aumenta el riesgo de sufrir enfermedades mentales y los suicidios

● Aumenta el riesgo de sufrir lesiones

● Etc.

Consecuencias del aumento del estrés

La actividad diurna puede enmascarar los ruidos y hacer que pasen desapercibidos pero por la noche, la cosa cambia. Intentar dormir con ruido es una situación que puede resultar muy estresante y nociva para nuestra salud.

Según la Fundación de la Salud Auditiva “El ruido desencadena una respuesta de estrés en la amígdala, una región del cerebro. La amígdala ordena la liberación de cortisol (la hormona del estrés) y una reacción de sobresalto involuntaria “.

Nuestro cuerpo está programado para generar cortisol como método para huir de una amenaza inmediata pero no para sufrir una situación estresante de forma prolongada en el tiempo.

El estrés crónico aumenta el riesgo de sufrir graves problemas graves de salud, como enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes o trastornos mentales como la ansiedad o la depresión.

Por si fuera poco, el estrés también nos impide dormir bien, lo que provoca un círculo vicioso muy negativo para la salud: el estrés nos impide dormir bien y dormir poco o mal a su vez nos crea más estrés.

¿Qué puedo hacer para que el ruido no arruine mi sueño?

Por suerte, hay varias soluciones para conseguir que el ruido no nos quite el sueño. Nos referimos a las máquinas de ruido blanco, los tapones para los oídos o los auriculares para dormir. La mejor opción para ti dependerá de tus preferencias personales y del tipo e intensidad de ruido que estás sufriendo. Vamos a indagar un poco más en cada uno de ellos

Máquinas de ruido blanco

Estas máquinas son aparatos sencillos que funcionan a pilas o con corriente eléctrica y no necesitan conexión a internet. Disponen de varias melodías de ruido blanco para dormir. El ruido blanco es un sonido constante (como puede ser la lluvia, o un tren en marcha) compuesto por una mezcla de frecuencias que consigue dos objetivos muy importantes para dormir; Por un lado enmascara los sonidos externos, consiguiendo que sea más difícil que un ruido nos despierte durante la noche. Por otro lado, también favorece la relajación y la concentración cuando estamos despiertos, lo que ayuda a conciliar el sueño más rápido cuando nos vamos a la cama y que también nos ayuda a volver a dormir más fácilmente si nos despertamos durante la noche.

Estos aparatos funcionan muy bien si el ruido proviene de la calle y no es demasiado intenso. No es apropiado si por ejemplo es el ronquido de compañero de cuarto lo que no te deja dormir.

Tapones para los oídos

Algo tan sencillo como unos tapones para dormir puede ser tu solución al ruido nocturno intenso.

Hoy en día existen muchos tipos de tapones de diferentes tamaños y materiales, varios de ellos incluso son específicos para dormir. Hay tapones de espuma, de cera, de silicona, lavables, desechables, etc.

Con los tapones es difícil hacer una recomendación sobre cuál es mejor, porque es algo muy personal. Hay personas que duermen genial con tapones y otras que no soportan irse a la cama con algo metido en el oído. Todo es cuestión de probar varios modelos hasta que encuentres el que sea perfecto para ti. Por suerte es una opción barata en la que puedes invertir sin miedo a que no te funcione.

Los tapones son muy eficientes para tapar los ruidos intensos que te despiertan y reducir el nivel de estrés que te impide dormir. Perfectos por ejemplo si tienes a una persona roncando al lado o si tienes que dormir de día.

Auriculares para dormir

Ya sabemos el dicho de “La música amansa a las fieras” pues ahora también sabemos que nos ayuda a dormir.

Escuchar música para dormir no solo es útil para bloquear los ruidos sino que puede provocar emociones, haciéndonos sentir cómodos, relajados y con la mente despejada para dormir. Es un remedio muy útil para disminuir la ansiedad.

En cuanto a la mejor música para dormir, a cada persona le funciona una cosa diferente ya que es cuestión de la sensación que a cada persona le transmite una canción o un ritmo. Si no sabes por dónde empezar, el reggae o la música clásica pueden ser buenas opciones a probar.

Al igual que pasa con los tapones, hoy en día existen en el mercado diferentes opciones auriculares para dormir, se trata de probar cuál funciona mejor para ti.Y, si no soportas dormir con algo en el oído, también existen auriculares con bluetooth con lo que puedes escuchar música cómodamente.

Es una opción perfecta para escuchar música o ruido blanco sin molestar a tu pareja o compañero de habitación.

Es bastante eficaz para bloquear el sonido por ejemplo de un ronquido y también el ruido externo aunque el punto negativo es que necesitarás conectarlo al móvil o a otro dispositivo toda la noche.

Como ves, hay distintas opciones para bloquear los ruidos que no te dejan dormir. Pero eso no es todo, además de estos artilugios, también hay otras cosas que puedes hacer para relajarte y favorecer el sueño. Llegar a la cama relajado será ya un gran logro.

Algunas ideas interesantes pueden ser: meditar antes de dormir, recurrir a algún suplemento natural para dormir como la melatonina o tomar una infusión relajante de hierbas antes de irte a la cama. Toda acción es poca para mejorar nuestro sueño y reducir el estrés, ¡Tu salud te lo agradecerá!