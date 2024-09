Rutas por Libia y Yemen de la agencia del viaje a Afganistán en el que murieron tres españoles

Una calle inundada en la capital de Yemen, Saná, a causa de las lluvias torrenciales registradas en abril de 2024. Foto: Europa Press / Mohammed Mohammed

El trágico suceso que acabó con la vida de tres turistas españoles en Afganistán ha puesto en el foco los riesgos de viajar a destinos peligrosos. Los fallecidos, Susana Vilar, de 65 años; su hija Elena Schröder, de 36; y Ramón Bellmás, de 72, fueron víctimas de un ataque terrorista mientras formaban parte de una expedición organizada por la agencia de viajes Against The Compass (“Contra la brújula”, en inglés), especializada en ofrecer tours a lugares considerados de alto riesgo.

El tiroteo de Afganistán

El atentado ocurrió en Bamiyán, una ciudad famosa por sus monumentales estatuas de Buda destruidas por los talibanes en 2001. En ese lugar, el grupo de turistas fue atacado en un mercado local, cuando un hombre armado les disparó. El resultado: seis fallecidos, tres de ellos españoles, y una herida grave, Araceli Tamayo, de 82 años. La única mujer superviviente del ataque fue evacuada y hospitalizada en España en un estado grave.

Este ataque no es un incidente aislado, sino que forma parte de la presencia del grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (ISKP) en Afganistán, que se atribuyó la autoría del atentado. Pese a estos peligros, la agencia sigue promocionando expediciones a países que el Ministerio de Asuntos Exteriores español desaconseja visitar, entre ellos Yemen, Siria, Libia e Irak.

Confidencial Digital ha preguntado a través de dos correos a la agencia si ha habido algún cambio o refuerzo en las medidas de seguridad de cara a las próximas expediciones previstas pero no ha recibido ninguna respuesta. También ha intentado contactar por vía telefónica sin éxito, ya que el interlocutor ha colgado tras limitarse a decir que "no estaban interesados".

La agencia y sus expediciones

Against The Compass fue fundada por el catalán Joan Torres, un apasionado de los viajes y la aventura que comenzó su carrera como bloguero, compartiendo sus experiencias en destinos inusuales. Su blog, que nació como una plataforma modesta para mochileros con bajo presupuesto, ha crecido hasta convertirse en una agencia de viajes reconocida por organizar tours a lugares exóticos y peligrosos.

Según detalló Torres en una entrevista a El Español –publicada una semana después del tiroteo–, los turistas que eligen sus expediciones buscan "aventuras fuertes". Son personas ya muy experimentadas en viajes, dispuestas a explorar países que no son comunes en las rutas turísticas tradicionales.

En la entrevista, Torres reconoce que estos viajes no están exentos de riesgos. También asegura que Afganistán, un país que ha estado sumido en décadas de guerra, ha mejorado en términos de seguridad tras la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021, que según él, ven en el turismo una oportunidad para revitalizar su economía.

No obstante, esta visión contrasta con las advertencias del Ministerio de Exteriores español, que recomienda no viajar a Afganistán "bajo ninguna circunstancia". En su página web, el ministerio deja claro que el país es peligroso para los visitantes extranjeros, y que existe un alto riesgo de secuestro o atentado en todo su territorio.

Los viajes se promocionan como "seguros"

El tour a Afganistán en el que murieron los tres españoles había sido organizado por Against The Compass como parte de su oferta de viajes a destinos épicos y "totalmente inusuales". Este tour específico tenía una duración de diez días y costaba 2.800 euros. La agencia había realizado varias expediciones similares en los últimos meses, y esta era la quinta vez que organizaban un viaje a Afganistán en menos de un año.

En su página web, la agencia describe el país como "uno de los más increíbles del mundo" y prometía que era seguro para los turistas extranjeros, siempre y cuando se respeten las normas culturales locales.

La publicidad de la agencia sobre Afganistán pintaba un panorama optimista sobre la seguridad del país. El folleto del tour recoge que "ahora que los talibanes están gobernando, el país está más seguro". Sin embargo, el atentado en Bamiyán demostró que el riesgo sigue siendo real, a pesar de los intentos de la agencia por minimizarlo.

Destinos que Exteriores desaconseja visitar: Yemen, Siria, Libia e Irak

Against The Compass sigue promocionando viajes a otros destinos que el Ministerio de Exteriores desaconseja visitar. Estos incluyen países como Yemen, Siria, Libia e Irak, todos ellos en situación de conflicto o inestabilidad política. En su página web, la agencia ofrece información detallada sobre cada uno de estos destinos, haciendo hincapié en la singularidad y belleza de sus paisajes y culturas.

Por ejemplo, sobre Siria, la agencia asegura que las áreas que visitan son "relativamente seguras" y de Irak mencionan que su situación va mejorando día a día. En cuanto a Libia afirman que la parte occidental es relativamente estable.

En el caso de Yemen, un país devastado por la guerra civil, la agencia menciona que es considerado un "destino de un cuento de hadas" por todos los viajeros. Todos los tours por Yemen incluyen escoltas armados.

En todos estos destinos, Against The Compass intenta tranquilizar a los posibles clientes al enfatizar que trabajan con guías locales que conocen bien el terreno y las dinámicas de seguridad del país. Sin embargo, las advertencias del Ministerio de Exteriores español no pueden ser más claras: "No viajar bajo ninguna circunstancia" a estos países, advirtiendo sobre los riesgos graves que incluyen secuestros, atentados y violencia armada.

Tras el atentado en Afganistán, la agencia ha suspendido indefinidamente sus viajes a ese país, según consta en su página web. Aun así, continúan ofreciendo tours a otros destinos conflictivos, insistiendo en que la seguridad es su máxima prioridad y que, hasta el incidente en Afganistán, nunca habían tenido problemas graves.