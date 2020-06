Sanidad ha puesto en cuarentena a 64.000 personas que han entrado en España en el último mes

El Gobierno ha sometido a cuarentena en el último mes a todas aquellas personas que procedían del extranjero para prevenir que se produjeran más contagios por coronavirus en España o que pudieran registrarse casos importados.

A partir del 15 de mayo, los viajeros internacionales que han llegado al país han tenido que guardar una cuarentena de 14 días a su llegada y durante esas dos semanas, debían permanecer en su domicilio o en el alojamiento que hubieran escogido

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas al Ministerio de Sanidad, la medida ha afectado a unas 2.000 personas de media hasta la fecha, lo que hace un total de 64.000 en los últimos 32 días desde que impuso el control a todas las llegadas a los aeropuertos.

Hay que recordar que la cuarentena se mantiene en vigor hasta el próximo domingo, cuando decae el estado de alarma y el Gobierno ha fijado ya la reapertura de fronteras para los turistas internacionales.

ECD ha tenido acceso al testimonio de varios españoles que han regresado al país durante el periodo de cuarentena vigilada y relatan su experiencia al llegar a los aeropuertos.

Sin distancias ni mascarilla

En condiciones normales, Moisés habría tardado poco más de seis horas en un viaje que duró treinta y seis. Los aeropuertos polacos no operaban con España por lo que tuvo que ir hasta Alemania, de ahí a Madrid, León y llegar, de madrugada, a su casa en A Coruña.

El 3 de junio cogió un bus de Varsovia hasta Frankfurt (Alemania). Un viaje en el que no se respetaron las distancias de seguridad. “El bus estaba lleno, la gente se quitaba la mascarilla, yo fui ocho horas sin la mascarilla puesta, te ahogabas”, confiesa.

El aeropuerto alemán no realizó ningún control sanitario. El viaje con la compañía alemana Lufthansa no fue muy diferente a otros que había realizado antes de la pandemia, salvo porque las filas iban completas de personas con mascarillas.

Paula destaca la ausencia del “carrito de la comida” en su vuelo París-Madrid. Su avión salió el 11 de junio desde el aeropuerto Charles de Gaulle. Iberia no realizó ningún test antes de embarcar.

Toma de temperatura y clasificación

Sin embargo, a su amiga Cristina que viajó el mismo día con Air France tardó más en subir al avión, debido a los controles establecidos: toma de temperatura, preguntas y clasificación con pegatinas de pasajeros según la razón de su viaje.

Cuando el avión alemán llegó al Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, se organizó una fila para revisar la temperatura. El mismo procedimiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, asegura Moisés.

“Un compañero mío que voló a Barcelona (salieron juntos desde Varsovia) tenía la temperatura un poco alta y le tuvieron un tiempo allí esperando”. Cuenta que su amigo no estuvo más de 15 minutos retenido, y cuando le volvieron a medir la temperatura y no había grados alarmantes, le dejaron pasar.

El control de temperatura no se realizó, una semana después, cuando Paula y Cristina llegaron a Madrid.

Aena había implantando cámaras termográficas con las que Sanidad Exterior controla la temperatura de los pasajeros internacionales. Estos sistemas sólo están operativos en algunas ciudades españolas.

Llamadas de Sanidad

Todas las personas que lleguen a España tienen que rellenar un documento en el que el Ministerio de Sanidad recoge datos de contacto para mantener un seguimiento. Al firmar, los pasajeros se comprometen a mantener la cuarentena durante catorce días.

Moisés cumplió este miércoles su periodo de cuarentena sin recibir ninguna llamada de Sanidad. Sin embargo, Cristina ha respondido a las preguntas de un funcionario: “Me ha preguntado si tenía tos, si tenía temperatura por encima de los 38ºC, si tenía diarrea y si había salido. Le he dicho a todo que no y ya me ha colgado”.

Paula no ha podido responder a la llamada de Sanidad pero sí recalca que ha intentado ponerse en contacto con ella.