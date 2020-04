El simulacro de examen online de la UNED provoca el colapso de la plataforma

La UNED ha elaborado un plan que apuesta por los exámenes en línea junto a la evaluación continua para evitar que los alumnos se vean perjudicados por los efectos del Covid-19. En concreto, han desarrollado UNEDenLinea, una aplicación web que permite realizar exámenes a través de internet, ya sean tipo test, de desarrollo o mixtos.

Para comprobar la efectividad de esta plataforma, la UNED pidió a los estudiantes que se conectaran este jueves 16 de abril a las 10 de la mañana.

Sin embargo, no eran ni las 10 y el sistema ya había colapsado. “Se ha llenado la sala. Gracias por su tiempo”, este era el mensaje que miles de estudiantes recibieron al conectarse a la plataforma.

“Error del servidor en la aplicación”, “Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server”, eran otros de los avisos que los universitarios leyeron en sus pantallas.

Y es que todos los estudiantes de la universidad se conectaron de forma masiva cuando llegó la hora. Según un estudio de Statista, la UNED es la universidad con mayor número de alumnos en 2019.

Más de 200.000 personas están matriculados en un Grado o Máster en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La segunda universidad con más alumnos es la de Barcelona, con más de 80.000.

Asistencia masiva

“La asistencia masiva de participantes ha provocado que, en algunos momentos, se produjera la caída del sistema. Este era uno de los objetivos de la prueba de carga que, aun así, no ha impedido que muchos de vosotros pudierais realizarla”.

Este es el mensaje que ha lanzado la UNED en las redes sociales para tratar de calmar a los miles de estudiantes que han intentado ponerse en contacto con la universidad a lo largo de la mañana.

A pesar de los problemas informáticos, la UNED ha asegurado que esta prueba “será de gran utilidad para la universidad y os garantizará un sistema eficaz de evaluación en la próxima convocatoria de junio”.

Para evitar de nuevo el colapso de la plataforma, la Universidad a Distancia ha pedido a los alumnos que vuelvan a conectarse a la plataforma pero, esta vez, que lo hicieran de mil en mil y no de forma masiva.

Quejas al rector

Para tranquilizar a los universitarios, la UNED sostiene que, antes de los exámenes, se facilitará de nuevo el acceso a esta plataforma para que todos los alumnos puedan probarla e informar de posibles fallos.

Sin embargo, los estudiantes de la UNED no han quedado nada satisfechos con estos mensajes.

Un grupo de alumnos se ha servido de la conocida plataforma Change.org para redactar una queja dirigida al Ricardo Mairal Usón, Rector de la universidad.

Los alumnos indican en dicho escrito que, debido al colapso de la plataforma, no han podido visionar cómo serán los exámenes. Además, piden que se modifique el sistema de evaluación "debido a la situación excepcional".