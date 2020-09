El Teatro Real devolverá el importe de las entradas de la función que fue cancelada por las protestas del público

El Teatro Real se vio obligado a cancelar la representación de ‘Un baile de máscaras’ de Giuseppe Verdi, que estaba prevista el pasado 20 de septiembre, a causa de las protestas de un sector del público por no respetar la distancia de seguridad entre las butacas ocupadas.

Durante 50 minutos, y después de dos intentos de reanudar la función, finalmente se decidió suspender ante las continuas protestas.

La organización ha ofrecido sus disculpas aún así insistiendo en que las medidas sanitarias vigentes se estaban cumpliendo “escrupulosamente” ya que fueron comprobadas por la Policía. Tal y como señalan desde el Teatro Real, había 905 localidades ocupadas, es decir, un 51,5% del aforo de la sala, cuando el máximo autorizado por la Comunidad de Madrid era del 75%.

Fuentes del Teatro Real han indicado que la confusión en el público tal vez se pudo dar por los cambios en el protocolo de seguridad adaptado ya que ha cambiado respecto a las anteriores funciones: “Se ha eliminado el precintado de las sillas y la obligatoriedad de dejar dos butacas vacías al lado de otras dos ocupadas”.

Además, se ha decidido limitar el aforo a un 65% en las zonas delimitadas del teatro y están informando a los abonados de los protocolos de sanidad vigentes y de una posible reubicación de localidades.

Se devolverá el importe de la entrada a todos los que lo soliciten

Fuentes del Teatro Real consultadas por este confidencial han señalado que a los abonados que lo soliciten, se les devolverá el importe íntegro de sus entradas.

Sin embargo indican que para los abonados que quieran ser reubicados en otra función la situación es más complicada. “Tal y como están las cosas en este momento, y cómo están agotadas todas las funciones con el aforo estipulado del 65% a no ser que haya bajas de abonados o de personas que pidan la devolución de estas entradas, los asistentes de la función del pasado domingo que no hayan solicitado la devolución, no se podrán reubicar”, afirman.