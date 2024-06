Las discotecas sustituyen las bengalas por luces LED tras el incendio de Murcia

Asistentes encienden bengalas en un local de ocio nocturno de Barcelona en 2021. Lorena Sopêna / Europa Press

En las discotecas era común ver un tipo de fuego artificial que emite chispas cuando se enciende. Son bengalas de fuego frío y, normalmente, se utilizaban para acompañar las bebidas que se llevan a los reservados. Hasta que, el 1 de octubre de 2023, uno de estos artefactos provocó un terrible incendio en Murcia que calcinó dos discotecas y se saldó con la vida de 13 personas.

Reforzar las medidas de seguridad

Vicente Pizcueta, portavoz de la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos, cuenta a Confidencial Digital que después de la tragedia el sector puso en marcha una comunicación a nivel interno sobre qué criterios había que tomar para reforzar las medidas de seguridad.

Una de las recomendaciones fue sustituir las bengalas y máquinas de fuego frío por luces LED. "El 80% de locales de ocio nocturno lo han hecho", asegura Pizcueta.

Desde la patronal de ocio nocturno Spain Nightlife afirman que en sus locales tampoco se usan ya velas de llama abierta ni bengalas de fuego frío ni ningún tipo de pirotecnia. "Se emplean luces LED, velas a pila o barras luminosas", comentan. Además, cuentan que están trabajando en la elaboración de una guía para prevenir incendios en discotecas.

"Nuestro distintivo internacional de seguridad –International Nightlife Safety Checked– prohíbe el uso de bengalas y exige que todo el material decorativo y estructural sea ignífugo o se le haya aplicado el producto retardante de fuego", añaden.

Nueva guía para prevenir tragedias como la de Murcia

Ignacio López, experto en seguridad industrial y auditor de prevención de riesgos laborales es el encargado de dirigir la nueva guía, que se enviará a todos los propietarios de locales de ocio nocturno.

Se trata de una guía técnico legal que aglutina toda la normativa tanto nacional como autonómica referente a la seguridad contra incendios. "En España, cada comunidad aplica la legislación de una forma determinada. Tienen sus propias reglas de aforo, algunas no revisan bien los proyectos, otras no hacen las suficientes inspecciones...", comenta López. "Es un poco caos".

El experto explica que con la guía se pretende establecer criterios uniformes y concretos, y utilizar un lenguaje común para todos. "Con esos conocimientos se van a poder mejorar los espacios de ocio nocturno, va a permitir un mayor control de riesgos, teniendo en cuenta materiales, decoración, etc.".

17 muertes por incendios en locales de ocio en España en 2023

Estas medidas pueden prevenir tragedias como la que ocurrió en un restaurante de Madrid en abril del año pasado. Esta vez, el fuego se originó por debido a un plato con llamas que prendió rápidamente en la decoración del local, que incluía numerosas plantas artificiales altamente inflamables. El fuego se desató en la entrada del restaurante, lo que bloqueó la salida y atrapó a las personas en el interior​. Murieron cuatro personas.

Seis meses después, se produjo el incendio en la zona de ocio Las Atalayas en Murcia, que afectó a tres discotecas, y cuya causa –según apunta un informe de la Policía Científica– fueron las chispas originadas por una máquina de fuego frío ubicada junto al falso techo de la Sala Teatre.

Cataluña y Comunidad Valenciana prohíben bengalas en las discotecas

Cataluña ha prohibido el uso de las bengalas en salas de fiesta. El Ayuntamiento de Salou fue el primero en vetar las máquinas de fuego frío poco después del incendio de Murcia. El municipio pidió a los operadores que no permitieran el uso de estos dispositivos.

Advirtieron de que no pueden servir bebidas que estén decoradas con "cualquier tipo de pirotecnia" como bengalas, no usar resistencias de shisha [componentes de la cachimba que calientan el tabaco o el líquido para producir vapor o humo], organizar showcooking sin permiso o cualquier herramienta de presentación o cocción de comida que utilicen llama o "elementos de cocción no autorizados".

En la Comunidad Valenciana también está prohibido el uso de bengalas y otros artefactos pirotécnicos en interiores de locales de ocio.

Inspecciones

El problema es que muchas de las normas de seguridad vigentes se incumplen. De hecho, La Fonda Milagros, la discoteca donde murieron 13 personas en Murcia no tenía concedida la licencia de apertura. Pesaba sobre ella una orden de cese de la actividad desde enero de 2022.

El incendio empujó a varias ciudades a reforzar las medidas de seguridad y de prevención para evitar que sucedan tragedias como esta. Ayuntamientos, como el de Madrid, Sevilla y Valencia, entre otros, realizaron exhaustivas inspecciones antes de las fiestas de Navidad en locales de ocio nocturno para asegurarse de que ninguno incumplía la normativa, y en algunos detectaron ciertas deficiencias, por lo que procedieron a su clausura.