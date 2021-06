El turismo rural resiste al de playa pero se hunde en Castilla y León por culpa de las restricciones

La Covid-19 ha estado impulsando el turismo rural desde su llegada a España. Los españoles decidieron veranear en casas rurales perdidas en montañas para evitar las aglomeraciones y huir así de posibles contagios nada más producirse la desescalada. Ahora, un año después, la situación ha cambiado. Gran parte de la población ya está vacunada y ya no hay tanto miedo al virus.

Si bien es cierto que este año el turismo rural no está siendo tan aplaudido como el anterior, sí que volverá a ser un destino muy deseado por todos.

Según datos aportados por CasasRurales a El Confidencial Digital, las reservas en Asturias y Cantabria ya rozan el 100% para los meses de julio y agosto. Las zonas del Levante y Andalucía ya están por el 95%.

“Las zonas del interior siempre cuestan más, pero tienen bastante ocupación”, apuntan desde el portal.

Sin embargo, en Castilla y León no están disfrutando de la misma suerte. “Aquí estamos teniendo unas restricciones que no teníamos ni el año pasado. Doce personas por casa rural y no pueden conformarse por tres unidades familiares diferentes”, critican desde Valladolid Rural a ECD.

“No va a haber tanto afluencia como el año pasado. Cuando terminó el confinamiento la gente reservaba lo que fuera. Ahora bueno, tenemos los fines de semana llenos, pero eso era lo normal antes de la pandemia”, relatan los castellano-leoneses.

ECD ha intentado ponerse en contacto con la Asociación Arribes Salmantinos de Turismo Rural, pero no han querido hacer declaraciones. “No es momento de hablar del tema. No queremos directamente. Está la cosa muy caldeada”, zanjaron muy agitados.

El enfado en Castilla y León

Las asociaciones de hosteleros y casas rurales de la comunidad autónoma de Mañueco no están nada contentas con la situación actual. Mientras que el resto de comunidades hace números, ellos todavía no han terminado de reservar el verano. Y es que, a diferencia del año pasado, tienen que competir con los destinos de playa.

“Y mientras en una casa normal puedes meter a 20 personas, en una rural solo se pueden 12. No tiene sentido”, critican. “El virus no distingue entre casa rural y no rural”, zanjan.

Valladolid Rural asegura a ECD que, el año pasado durante estas fechas, tenían reservado todo julio, agosto y la mitad de septiembre. “De momento, estamos con agosto. Todavía tenemos que llenar agosto y septiembre… completamente vacío”, lamentan.

Hoteles de 3 estrellas a pie de playa

Según el portal BuscoUnChollo.com, este año, los españoles buscan más el hotel con 'Todo Incluido' que la casa rural. “El año pasado hubo un boom del turismo rural, en parte, influenciada por los propios medios de comunicación”, comentan desde el buscador vacacional online.

“Este año, los españoles quieren un hotel a pie de playa. Un hotel de 3-4 estrellas por la costa de Andalucía o por el Levante”, aseguran. “Pero no solo el turista español, también el extranjero”, matizan.

Durante el año 2020, el concepto “casas rurales” sufrió un repunte de búsquedas importante, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico. Este año, sin embargo, estas búsquedas están muy por debajo (un interés de 94 sobre 100 en proporción a un interés de 54 sobre 100).

“Nunca antes en los últimos años habían tenido un repunte así, además de una demanda clara hacia ese tipo de producto”, valoran desde BuscoUnChollo.com.

Según datos aportados por el portal BuscoUnChollo, en los últimos 30 días, el 40.94% de los viajes contratados son de pensión completa, el 23,92% de media pensión y el 20,68% de ‘Todo Incluido’. Durante el mismo período en 2020, el 32,47% de los viajes contratados son de pensión completa y el 27,68% de ‘Todo Incluido’.