El verano vacía los bancos de leche materna

Con la llegada del verano y las vacaciones llega una ola que arrasa con los depósitos de leche materna que se van recogiendo a lo largo del año. Al igual que la de sangre, la donación de leche es voluntaria, por lo que el papel de la donante es primordial. En los bancos de leche, quienes donan son madres que deben amamantar a sus bebés de forma satisfactoria y que cuentan con excedente de leche para otros recién nacidos.

Promover la lactancia materna

En España se creó en 2001 el primer banco de leche, fue la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares la primera en incluirlo en su hospital de Palma de Mallorca. Seis años más tarde se abrió el segundo banco de leche, en esta ocasión adscrito a la Unidad de Neonatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. En la actualidad hay 16 centros en activo que cuentan con este método de donación y, teniendo en cuenta que los bebés prematuros siguen teniendo altas necesidades, se espera poder aumentar el número de hospitales que cuenten con este servicio.

Según ha podido saber ECD la leche donada no puede ser recogida de cualquier forma, es importante seguir las pautas para garantizar que se cumple la cadena de frío ya que, de no ser así, esa leche no se puede entregar a ningún bebé y se echaría totalmente a perder. La donante extrae y almacena la leche en su domicilio y la entrega de forma semanal o cada 15 días al hospital o al punto de entrega acreditado.

Recogida a domicilio

Los hospitales han encontrado un método para hacer más fácil a las donantes todo el proceso: la recogida a domicilio de la propia leche. En el Hospital 12 de Octubre que, hasta ahora, es el que mayor actividad tiene en el país, la Fundación Infantil Ronald McDonald financia el proyecto “Milk Truck, Solidaridad sobre ruedas”, por lo que el servicio de recogida a domicilio es totalmente gratuito para las madres donantes.

Con esta iniciativa se intenta promover la donación ya que, al ser voluntaria, no conlleva ningún tipo de remuneración, pero se trata de un acto altruista que conlleva gran generosidad. Los meses de verano son los más duros para la donación, y por ello, se lanza un recordatorio a las madres donantes para que se dirijan a los hospitales antes de irse de vacaciones.