Ciudadanos, la ‘marca negra’ del PP

Durante la campaña para las dos anteriores elecciones generales, resultaba habitual que en el Partido Popular se buscara desprestigiar, incluso descartar, a Ciudadanos, la fuerza política colindante y más cercana, y por tanto más peligrosa, calificándoles de “marca blanca” del PP.

Tal mensaje pretendía devaluar las características propias del nuevo partido, creado por Albert Rivera, motejándolo poco menos que de copia y mala imitación. Añadiendo a continuación que, en buena lógica, antes que votar a la copia es preferible hacerlo al original. Lo volvió a repetir Xabier García Albiol en su última comparecencia pública en Madrid.

La realidad, sin embargo, parece ir caminando en una dirección bien distinta. Ahí está la última encuesta del CIS sobre intención de voto para Cataluña, que concluye que la mitad de quienes, en los pasados comicios, se inclinaron por el PP ahora se van a pasar a Ciudadanos. La mitad.

Esa realidad esconde una enorme decepción, un desengaño, una frustración, por parte de quienes confiaron en el Partido Popular como solución para enderezar la deriva independentista de Cataluña, o al menos como herramienta para frenarla, para contenerla en unos márgenes relativamente razonables.

Cierto es que el Gobierno, el Gobierno del PP, puede intentar presumir de haber aprobado y aplicado el artículo 155 de la Constitución, que ha desmontado el procés y dejado en nada el referéndum del 1-O y la supuesta proclamación de independencia, pero la realidad es que el partido que con más resolución lo defendió y propuso fue Ciudadanos. Y que también apoyó el 155 el otro gran partido nacional, el PSOE.

Pero es que, además, el 155 se ha convertido poco menos que en un quiero y no puedo, en una cataplasma, por una aplicación pacata y reduccionista, de medias tintas. Donde no pocos exigían medidas quirúrgicas, de fondo y por largo plazo, en realidad se han colocado parches y tiritas durante unas pocas semanas. Y después ya se verá.

El PP, en fin, no ha conseguido llegar a la cabeza y al sentimiento de sus bases electorales para ganárselos de nuevo. Por actitudes, comportamientos y actuaciones políticas, se ha convertido para no pocos de sus electores naturales en una fuerza no confiable. O al menos mucho menos que los rivales de Ciudadanos, que han mostrado mayor determinación y fortaleza en la defensa del modelo de convivencia para Cataluña y para el resto de España.

Y con ello, el Partido Popular lleva camino de convertirse, al menos ahora y a nivel autonómico, en un partido irrelevante, succionado y fagocitado por aquellos a lo que un día calificaron de “marca blanca”.

Con lo que en realidad, y el menos en este momento, Ciudadanos se ha trocado en algo así como la “marca negra” del PP. Porque les está desplazando, sustituyendo, de una forma escandalosa.

Y eso por ahora, en Cataluña. Porque habrá que ver qué ocurre cuando se convoquen elecciones generales en toda España. A ver si continúa siendo “marca negra” para el PP.

