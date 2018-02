¿Gana o no gana Ciudadanos?

Si ahora se celebraran elecciones, el PP volvería a ganar, el PSOE quedaría segundo, y Ciudadanos ascendería a la tercera plaza, superando por vez primera a Podemos.

Es lo que concluye la última encuesta del CIS sobre intención de voto, dada a conocer ayer.

Los populares logran el 26,3% de los votos y pierden casi dos puntos, los socialistas, con un 23,1%, se dejan un punto, mientras que Ciudadanos alcanza el 20,7%, es decir, un incremento de tres puntos, que se corresponden con los que pierden sus rivales. Podemos se queda en el 19%, sube apenas medio punto, y su líder, Pablo Iglesias, aparece como el peor valorado, con un 2,54 de nota.

Un dato llamativo en el trabajo del CIS es que el PP mantiene una elevada intención de voto a pesar de la que le está cayendo, es decir, una enorme derrota en Cataluña y una escasa capacidad de reacción demostrada desde entonces. Y otro, que el PSOE no crece de forma consistente.

En cuanto a Ciudadanos, la subida de tres puntos hasta puede parecer corta, porque marcha a favor de viento, impulsados por el magnífico resultado cosechado en Cataluña y por las carencias de sus dos rivales principales.

Lo que pasa es que el actual veredicto del CIS contrasta vivamente con algunas de las encuestas privadas publicadas últimamente, que, de forma sorprendente, daban a Ciudadanos una clara victoria, superando con rotundidad al Partido Popular y al PSOE. Singularmente, las publicadas entre el 13 y el 15 de enero por El País y ABC.

La encuesta de Metroscopia para El País daba a Ciudadanos un 27,1% de intención de voto, superando a un PP que pasaría a ocupar la segunda posición, con el 23,2%. El PSOE se situaría a menos de dos puntos de los populares, con un 21,6%, y Podemos quedaría relegado al cuarto puesto, con el 15,1% del electorado.

El sondeo de GAD 3 para ABC otorgaba a Ciudadanos un 26,2% de intención de voto, seguidos por el PP (24,7%), el PSOE (24,2%) y Podemos (14,7%).

Algo no cuadra. Alguien se equivoca. Alguien no lo hace bien. Porque no puede entenderse la enorme diferencia entre lo que concluye el CIS y los resultados de los citados sondeos.

De ganar Ciudadanos, con en torno al 27% de los votos, a quedar en tercera posición con el 20,7, hay demasiada diferencia. ¿A quién creemos? ¿Al CIS? ¿A nadie?

