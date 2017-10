Pablo Iglesias puede decidir la independencia de Cataluña

Carles Puigdemont dejó ayer de marear la perdiz. No solo la perdiz: ha mareado a sus colaboradores, a su partido, a los otros partidos, a los periodistas, a los catalanes, al Gobierno y, en fin, a todos los españoles.

Tras un penoso carrusel de dimes y diretes, de anuncios y contra anuncios, de convocatorias y aplazamientos, finalmente comunicó que no piensa convocar elecciones. Y, por lo visto, tampoco proclamar la independencia.

El president le pasó la patata caliente al Parlament, que ayer se reunió y que hoy volverá a hacerlo. Veremos a ver con que intención y para aprobar qué.

Si finalmente en la cámara catalana se plantea una proclamación de la independencia, paradójicamente quien tendrá en su mano aprobarla o no va a ser… Pablo Iglesias. Como suena.

La actual mayoría está formada por los 62 escaños vinculados a Junts pel Si (Esquerra y el PdeCat) más los 10 de la CUP, superando en cuatro los 68 requeridos.

Si se vota la independencia, existe una posibilidad de que no salga adelante: que al menos cuatro diputados del PdeCat no la apoyen. Y eso es posible, porque hay unos cuantos parlamentarios de la antigua Convergencia que no son en absoluto partidarios de romper con España.

Si tal cosa ocurriera, para evitar la independencia haría falta que el resto de la Cámara, las restantes formaciones, se pronunciaran juntas por el no a la secesión. Y aquí aparece Catalunya sí que es Pot, el grupo de Podemos, con sus 11 diputados.

Pablo Iglesias tendrá que aclararse. Deberá decidir si sus diputados votan no. Porque apostar por la abstención sería permitir la independencia de Cataluña. Y esa es una opción muy grave. Y extraordinariamente peligrosa para él y su partido. Incluso suicida.

Ya está pagando muy caro, hablando de encuestas de intención de voto, las dudas, vacilaciones y pasteleos que ha protagonizado respecto al problema de Cataluña y el independentismo.

