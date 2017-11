Puigdemont mete en la cárcel a Junqueras y a todo su Govern

A la cárcel todos. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dio ayer la sorpresa, el ordenar el inmediato ingreso en prisión, incondicional, de Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, y de otros siete ex consellers que comparecieron, Salvo Santi Vila, al que fijó fianza de 50.000 euros para poder eludirla. La fiscalía había solicitado prisión sin fianza.

Digo sorpresa porque, al mismo tiempo, el Tribunal Supremo, que tramita la causa contra los aforados, es decir, Carme Forcadell y la Mesa del Parlament, aplazó cualquier decisión hasta la semana que viene. Acudieron a declarar, pero salieron libres.

Y sorpresa porque en ámbitos políticos se manejaba, como análisis, la conveniencia de que los promotores y protagonistas de la declaración de independencia no fueran castigados penalmente hasta al menos el 21 de diciembre, día de las elecciones en Cataluña.

La conveniencia de ese plazo en blanco se justificaba en que hasta esa fecha no "convenía" hacer demasiada sangre, precisamente para no enardecer el voto independentista, que, si no, se sentiría obligado a acudir masivamente a las urnas al ver a sus líderes "represaliados" por el Estado y en la cárcel.

La magistrada ha tenido en cuenta tres agravantes, para decretar la prisión sin fianza: riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas, y la flagrancia y gravedad del delito.

En cuanto al primer argumento, ha merecido especial relevancia la huida de Carles Puigdemont a Bélgica el pasado lunes, donde permanece, junto al hecho de que haya ignorado la citación para comparecer ante la Audiencia Nacional.

Es decir, que Puigdemont ha "metido" en la cárcel a todo su equipo, mientras él continúa en Bruselas, buscando cualquier argucia legal que le evite ser extraditado a España

La juez, por cierto, ha dictado una orden internacional de extradición para Puigdemont y los tres ex consellers huidos también a Bruselas.

Los ocho ex consellers han sido enviados a cárceles de Madrid distintas de Soto del Real, donde se encuentran los "Jordis", Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y Òmnium, en prisión desde el 16 de octubre, acusados de un delito de sedición.

La distribución en cuatro prisiones madrileñas persigue, entre otros objetivos, evitar una concentración políticamente poco aconsejable. Por ello, las autoridades penitenciarias han optado por la dispersión.

Por cierto, que algunos de los encarcelados ya expresaron en las últimas horas su profundo malestar con Puigdemont, precisamente con el argumento de que la aventura en Bélgica ha dado argumentos a la juez para ordenar su ingreso en prisión. Acusan al ex president de haberles dejado tirados.

