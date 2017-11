Rajoy quiere ser eterno

Ya está claro. Mariano Rajoy encabezará las listas del Partido Popular en las próximas elecciones generales. Lo ha anunciado él mismo. Así hay que entender el reciente diálogo que mantuvo con Carlos Herrera, en los micrófonos de la COPE.

Durante la entrevista, Herrera le planteó si pensaba volver a presentarse a las elecciones. Rajoy, como buen político que es, y también apelando a su acreditado galleguismo, podía haber salido del paso por el procedimiento de no contestar, de escapar por la tangente. Podía haber recurrido a una respuesta que fuera ni sí ni no. Pero no lo hizo.

Su contestación fue: "Yo me encuentro bien. Creo que estoy en buen momento de mi vida". O lo que es lo mismo: me voy a volver a presentar, quiero seguir siendo presidente del Gobierno en un tercer mandato.

Añadió el lugar común de que dependerá de lo que diga el partido, pero hoy resulta impensable que nadie en el PP le vaya a discutir ese deseo. Así que volverá a encabezar las listas por Madrid.

Sabido es que una de las preocupaciones que embargaron a Mariano Rajoy, en vísperas de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, fue que el resultado le obligara a abandonar La Moncloa, convirtiéndose así en el primer presidente de la democracia que no revalidaba mandato. Lo consiguió, después de la repetición de las elecciones, y ahora planea volver a lograrlo.

Según las encuestas más fiables, en esos futuros comicios, que todo el mundo da por supuesto que se celebrarán en 2019, los populares volverán a ganar, aunque sin mayoría suficiente.

Pero, con esa minoría mayoritaria, Rajoy tendrá al alcance de la mano volver a formar Gobierno. Porque conservará el apoyo de Ciudadanos, aunque esta vez pedirán entrar en el Ejecutivo, incluso sin descartar una vicepresidencia para Albert Rivera. Y porque, si hiciera falta, volverá a conseguir los votos que obtuvo para la investidura (PNV y canarios), unas formaciones que han quedado atadas por los acuerdos económicos firmados entonces, que han de cumplirse a lo largo de varios años. Lo cual requiere que el PP siga gobernando. Por eso le votarán para un nuevo mandato.

Mariano Rajoy pretende hacerse eterno. Políticamente hablando.

