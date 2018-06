Se busca a Pedro Sánchez

¿A qué tiene miedo Pedro Sánchez, que no comparece, que no se deja preguntar, que no responde, que no informa? Por qué no sale, por qué no da la cara?

Acaban de pasar por La Moncloa dos primeros ministros. La práctica habitual, con todos los presidentes anteriores, ha sido siempre que al terminar ofrecieran una rueda de prensa conjunta, los dos protagonistas. Pero Sánchez no ha comparecido. Ha dado la espantada.

Estos días no se ha dejado preguntar por el caso del ministro imputado, Luis Planas. Y tampoco sobre qué ha pasado en realidad con Màxim Huerta. Un ministro tiene que abandonar a los seis días de haber tomado posesión ¿y el presidente que le nombró, y que lo destituye, no tiene nada que decir a los españoles?

Por no dar explicaciones, ni siquiera ha explicado el cómo y el porqué de su nuevo Gobierno, porque no ha permitido que le pregunten nada.

Pedro Sánchez se está convirtiendo en un presidente “en plasma”, como, no sin razón, se echó en cara a Mariano Rajoy.

Es que están pasando cosas. El ministro del Interior se ha comprometido a acabar con las concertinas en Ceuta y Melilla, ¿no tendría que explicar el presidente qué medidas alternativas de contención piensa aplicar para frenar la entrada de inmigrantes indocumentados?

Lo mismo ocurre respecto a los políticos catalanes presos, cuyo traslado ya se da por seguro. ¿No tiene nada que aclarar el presidente del Gobierno? ¿Y no debería justificar la decisión de retirar el control de los gastos de la Generalitat? Y así podríamos seguir.

Evidentemente, el inquilino de La Moncloa no tiene que dar cuenta de todas las decisiones del Gobierno. Pero de las importantes y relevantes sí. Mucho más cuando acaba de estrenarse en el cargo. Es que no se le ha escuchado…

Pedro Sánchez no puede esconderse, antes tras los muros de Ferraz y ahora detrás de los, mucho más gruesos, de Moncloa.

Ocurre que no es la primera vez que sucede que Pedro Sánchez desaparece.

¿Le pasa algo a Pedro Sánchez? Lo pregunté en otra ocasión, en esta misma sección, pero nadie ha dado respuesta.

Lo planteé a propósito de las comparecencias del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de Albert Rivera y Pablo Iglesias, para presentar el balance político del año. En el caso del líder socialista no hubo tal, sino que delegó en el secretario de organización, José Luis Ábalos.

Pedro Sánchez optó entonces por la insólita fórmula de enviar una carta a la militancia con su resumen del año político. Con ese motivo, escribí lo siguiente, que repito porque sigue teniendo máxima actualidad:

El número uno socialista ha recurrido a la fórmula de una carta a la militancia, para ofrecer su balance del año político. ¿Una carta? En el mundo de Internet, de la imagen y el sonido, del contacto inmediato en redes sociales, ¿una carta? Y criticaban el plasma de Mariano Rajoy…

Están pasando muchas cosas en España, sobre todo alrededor de Cataluña, aunque no solo. El decepcionante resultado del PSC y de Iceta no parece argumento suficiente como para que el líder del PSOE se esconda.

¿Por qué no aparece más Pedro Sánchez en persona? ¿Por qué se esconde? ¿A qué teme? ¿Le pasa algo? ¿Sufre tal vez un problema interno dentro del PSOE? ¿Se trata de un episodio de salud quizá?

Porque, si no concurre ninguna circunstancia extraordinaria o grave, no se entiende que se mantenga ausente, cuasi desaparecido.

Lo dicho ¿le pasa algo?

Eso escribí entonces. Y la pregunta continúa siendo válida ahora. ¿Alguien puede responder? Entretanto, seguimos buscando a Pedro Sánchez.

