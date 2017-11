Qué campaña electoral escogerá el candidato Puigdemont

El PDeCat ha propuesto que Carles Puigdemont sea su candidato a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, a pesar de que desde el principio él había anunciado que no se presentaría a la reelección. Por lo visto, ha cambiado de parecer.

Resulta claro que los ex convergentes cifran sus esperanzas en la figura del ex president, como solución desesperada para intentar remediar el derrumbe electoral pronosticado por las encuestas, que les colocan en cuarta posición, detrás y muy lejos de Esquerra, que son los grandes beneficiados, y de Ciudadanos y PSC.

La iniciativa del PDeCat plantea una enorme incógnita. Si Puigdemont se confirma como cabeza de lista, ¿qué campaña electoral va a protagonizar? ¿Lo hará desde Bruselas, sin regresar? ¿A base de comparecencias, ruedas de prensa y citas con televisiones? ¿Sería muy eficaz? No parece.

¿O bien la realizará sobre el terreno, es decir, en Cataluña? Pero esto último requiere que abandone el refugio belga y retorne a España, donde, por cierto, le espera una orden de arresto y prisión provisional dictada por la juez Carmen Lamela.

El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha solicitado a la Audiencia Nacional que le dejen en libertad provisional para poder concurrir a las elecciones, por considerar que su permanencia en la cárcel "lesiona irremediablemente su derecho a la participación política", y también el derecho de los ciudadanos a escogerle. Lo mismo han demandado los ex consellers Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa.

El recurso presentado por el abogado pide a la juez que, ante el escenario político en Cataluña y España, haga un "juicio de proporcionalidad" y valore que son potenciales candidatos a las elecciones, por lo que su permanencia en prisión puede generarles un irremediable "daño reputacional".

Si la magistrada atiende la demanda, en atención a esa condición de candidatos, y les permite salir de la cárcel para preparar y desarrollar la campaña, eso podría aplicarse también a Carles Puigdemont, como cabeza de lista de un partido.

Pero no tengo tan claro que el ex president se anime a volver basándose en tales precedentes. Me malicio que la juez Carmen Lamela no va a ser muy benevolente con él, visto el lamentable episodio de la fuga a Bruselas. Más bien al contrario: es casi seguro que, para empezar, le meterá en una celda. Y después ya veremos.

Pero tiene su interés saber qué decisión va a tomar el candidato Puigdemont. Y, en función de eso, qué campaña piensa desarrollar. Allá o acá.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena