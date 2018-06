Una injusticia con Urdangarín y con la infanta Cristina

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de prisión para Iñaki Urdangarín, por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales, y le ha condenado a cinco años y diez meses de cárcel, cinco meses menos que la pena fijada por la Audiencia.

Se confirma, pues, el ingreso en un establecimiento penitenciario del marido de la infanta Cristina, pero la duda está en si lo hará inmediatamente (hoy está citado ante la Audiencia de Palma, que le entregará el auto de prisión), o queda aplazado por la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, recurso que, de ser admitido a trámite, tardará incluso años en recibir un fallo definitivo. Años.

Y, a todo esto, ¿cómo se encuentra la infanta Cristina? ¿Qué dice?

Por lo que trasciende de su entorno más próximo, la hermana del rey continúa en su posición de siempre: sin aceptar nada de nada. No reconoce nada. No asume nada. Y afirma no comprender lo que está pasando.

La infanta Cristina sigue pensando que, con el procesamiento y condena de su marido por el caso Nóos, se está cometiendo una gran injusticia. Con ella y con su marido.

Y sigue sosteniendo que todo esto se resume en una "operación política", diseñada y montada para, a su través, desprestigiar a la monarquía.

Cristina insiste, igualmente, en el enfado profundo con el rey, su hermano, su hermano del alma, porque mantiene todas las distancias levantadas desde el primer minuto, cuando estalló el caso.

En efecto, Felipe VI, persiste en la decisión de no tener ninguna relación con el matrimonio Urdangarín, aunque, como es bien conocido, eso le cueste también, lógicamente, no pocas pesadumbres personales.

Como era de prever, la única reacción desde La Zarzuela ha sido la consabida declaración de respeto a las decisiones judiciales.

Y, en cuanto a lo de la injusticia que dice la infanta, nada más lejos de la realidad. En mi opinión.

