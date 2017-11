Si llamas a Junqueras "Osito" tienes un problema grave

Resulta que la dirección general de la Policía ha abierto una investigación sobre la actuación de tres policías nacionales en el momento en que Oriol Junqueras iba a salir de la Audiencia Nacional, conducido a la cárcel madrileña de Estremera.

Se comprobó en un vídeo de Reuters publicado por La Vanguardia. Se escuchan las burlas de los agentes mientras esperaban la salida de los furgones que trasladaron al ex vicepresidente y a los ex consellers desde la audiencia a la prisión.

Tres policías ríen cuando uno de ellos hace una broma sobre la posibilidad de que, al salir de la Audiencia, el furgón se empotre contra un coche aparcado. Y otro dice, aludiendo a Junqueras: "Al osito, ya verás cómo lo van a poner". "Está llegando un osito a la cárcel", apunta otro. Se les escucha también comentar, entre risas: "Hasta que lo pongan a cuatro patas", y "Le arreglan el ojo, le arreglan el ojo".

Los policías de servicio no tienen por qué formular comentario ninguno que afecte a nadie, detenidos o no. Tampoco son aceptables entre ellos y formulados para no trascender, sin que se trate de ninguna declaración pública.

Dicho lo cual, ¡hay que ver cuánto afinamos últimamente! ¡Con qué cuidado nos movemos en algunos ámbitos! ¡Qué finos nos hemos vuelto!

Porque, la verdad, comentar en privado, a unos colegas, aspectos de unos detenidos, no da para mucho más. No estamos ante proclamas públicas, declaraciones, tuits... Y el calificativo de "Osito" tampoco parece tan grave.

No lo es, al menos, como para abrir una investigación, y hasta un posible expediente, a tres policías nacionales. De esos que han sido enviados a Cataluña para impedir la secesión, que se vieron acosados, insultados, empujados, cuando cumplían la función encomendada.

No me gustan los insultos. A nadie. Ni las burlas. Y menos aún en boca de policías. Pero abrir expediente por lo de "Osito"... No sé, no sé.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena