Del 'procés' catalán ahora al 'prozesua' vasco

Aún no hemos acabado de salir del maremoto político, social y económico causado por el famoso 'procés' catalán, y, casi sin tiempo para respirar, ya se anuncia algo semejante en la comunidad autónoma vasca.

Resulta que el PNV reclama ahora el derecho a decidir. Como suena. Y quiere que ese principio se consagre con el nuevo estatuto, que sustituirá al Estatuto de Guernica, aprobado en 1979 y todavía vigente hoy. Una reforma, por cierto, que ya se ha empezado a discutir en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco.

El derecho a decidir se concretaría en la celebración de una consulta, dicen que pactada y que el PNV llama "habilitante", en la que los vascos refrendarían el Estatuto (aprobado por su Parlamento) antes de enviarlo al Congreso de los Diputados para su debate y votación.

Precisan desde el nacionalismo que el proceso se deberá desarrollar "dentro del marco legal" y adecuándose a las prescripciones constitucionales.

Y yo pregunto. Si es votado "antes" por los vascos, y con ello obtiene el refrendo, no solo de la cámara autonómica, sino del conjunto de la población, ¿admitirán a continuación que el Estatuto que llegue a Madrid desde Vitoria se vea sometido al escrutinio, valoración, discusión, y en su caso modificación, por parte de las Cortes españolas? Me malicio que no, que exigirán que no se altere ni una coma.

Es que ya lo han apuntado. Los nacionalistas hablan de la "voluntad del Pueblo Vasco" como "el fundamento y el vehículo para la elaboración del nuevo Estatuto". O sea...

Por si fuera poco, el PNV reclama también una relación bilateral con el Estado en el nuevo Estatuto, porque -dice- los vascos son un "sujeto político-jurídico titular" diferenciado del resto de los españoles. Recuerdan que la Constitución de 1978 reconoce los derechos históricos, y aseguran que "el Pueblo Vasco es una nación" según el derecho comparado y porque "así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía".

Lo de "sujeto diferenciado del resto de los españoles" me parece que podría aplicarse a prácticamente todas las comunidades, provincias, capitales, pueblos y aldeas. Porque es una evidencia que cada una de esas entidades es un "sujeto diferenciado del resto". ¿No?

Otra pregunta. ¿En qué se diferencia el derecho a decidir del derecho de autodeterminación? Que me lo expliquen bien.

En fin, lo dicho. Que aún no nos hemos recuperado del tristemente famoso 'procés' y ahora se avecina el 'prozesua'. Lo que nos faltaba.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena