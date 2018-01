Se considera el presidente legítimo de Cataluña y, como tal, hasta se permite lanzar apremios y advertencias. Carles Puigdemont, que obtuvo un excelente resultado en las urnas el pasado 21-D –todo hay que decirlo-, acaba de amenazar con boicotear la constitución del Parlament de Cataluña el próximo día 17 si Rajoy no retira el 155.

¿Cómo lo piensa hacer? Su estrategia, contaba La Razón el pasado viernes, pasa por pedir a los diputados independentistas electos que no acudan a la sesión de investidura. El mísil va dirigido también a sus ex colegas de ERC, que deberán retratarse.

El problema es que el plan parece cómico. ¿De verdad le van a seguir? ¿Quién se pegará un tiro en el pie siguiendo las directrices de quien puso pies en polvorosa cuando se insinuó la prisión en el horizonte? Desde Carmen Forcadell hasta los Jordis han sido más heroicos que él.

Sin embargo, no hay que tomarse muy a broma al ex alcalde de Girona. Ha aprendido mucho de estrategia, táctica, astucia y espionaje. No se va de mi memoria aquel misterioso movimiento el 1-O debajo de un puente, con cambio de vehículo incluido, para eludir incómodos seguimientos policiales.

Tela.

Puigdemont va a lanzar un órdago. Prefiere forzar nuevas elecciones a que otro sea el presidente de Cataluña. Su estrategia pasa por provocar un voto de castigo a ERC si este partido intenta investir a Junqueras: sus votantes independentistas –se malicia Puigdemont- no se lo van a perdonar.

Cuidado con Puigdemont, que mueve los hilos desde Bruselas. Parece que está fuera de juego, desconectado, absorto… y de eso, nada.

