Gobierno del PP para dos años más

No deja de sorprender la capacidad de Mariano Rajoy para rehacerse, para sobrevivir a la tempestad, para sortear obstáculos. Quizás haya que plantearse el estudio a fondo del caso: se está convirtiendo en algo digno, por ejemplo, de una tesis doctoral. O al menos de un Trabajo Final de Máster.

Se le ha dado por amortizado cientos de veces. Ha dado motivos para pensar: “de esta no sale”. Ha superado crisis imposibles y desafíos que, sobre el papel, parecían de mortal necesidad: los papeles de Bárcenas, la Gürtel, Púnica y Lezo, la contabilidad B del PP, crisis sanitarias como la del Évola, impopulares subidas de impuestos, ayudas a la banca, polémicas regularizaciones fiscales, ha perdido capacidad de influencia en Europa, ha afrontado un desafío independentista en Cataluña que casi parte España, hasta Cristina Cifuentes le ha puesto ahora en un aprieto…

De todo esto ha salido vivo. Y ahora, en 2018, con un gobierno débil a nivel parlamentario, cuando parecía que no lograba el consenso necesario para sacar adelante los Presupuestos… voilà! El PNV comienza a dejar claro que retira lo dicho y aprobará las cuentas, que la pela es la pela también en vascongadas.

Esto supone, simple y llanamente, dos años más de gobierno del PP: uno con estos Presupuestos y otro, con las cuentas prorrogadas. Porque nadie duda de que en 2019, con las elecciones municipales y autonómicas encima y las generales a la vuelta de la esquina, será todavía más difícil cerrar un acuerdo.

Pero no hará falta más. Con este sencillo acto, Rajoy habrá agotado la segunda legislatura desde que llegara al poder en 2011. ¡Quién lo iba a decir!

¿Y después?

Recuerdo una entrevista que concedió Mariano Rajoy al diario El País hace un año, en abril de 2017. Le preguntaron por su futuro en la política activa, sobre una posible retirada tras dos legislaturas al frente del gobierno… Esta fue su respuesta:

-- (…) El futuro, pues ya lo veremos, pero, con franqueza, me encuentro bien. A lo mejor no debía decirlo, pero me encuentro bien.

Imagínense lo que dirá ahora, a estas alturas del partido.

Más en twitter: @javierfumero