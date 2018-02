Qué coño es eso de la UCO

El exabrupto que encabeza mi comentario de hoy lo inmortalizó el mismísimo Jordi Pujol, hace algo más de cinco años, refiriéndose a otro organismo. Durante una entrevista con Susanna Griso en ‘Espejo Público’ le preguntaron por el informe policial que aludía a unas cuentas bancarias en paraísos fiscales vinculadas al ex presidente catalán.

Su salida fue contundente:

-- ¿Qué coño es eso de la UDEF?

Se preguntaba, en tono irónico, por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía. Esta brigada fue creada en 2005 y se ha puesto de moda desde hace unos años por sus investigaciones.

Ha estado detrás del Caso Gürtel (PP), del caso Bárcenas (PP), del caso Campeón (PSOE), del caso Urdangarín, del caso Palau (CiU), del caso Malaya (Marbella), del caso Brugal (PP Alicante), del caso Astapa (Estepona), del caso Pujol, de los cursos de formación en Andalucía (PSOE)...

La UDEF está integrada por 300 investigadores. Actúa a instancias de un juez, de la Comisaría General de Policía Judicial o ante indicios de que se ha cometido un delito económico y fiscal.

Hoy traigo a colación a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por un asunto que me preocupa: las constantes filtraciones periodísticas de informes aportados por Policía y Guardia Civil a investigaciones judiciales en marcha. No me parece bien.

Ojo. Para nosotros, los periodistas, el caramelo es muy goloso. Fíjense en esto: “Un informe implica a los jefes de los Mossos en la fuga de Puigdemont”. Es un titular real del diario El País sobre una noticia adelantada por el diario el pasado viernes.

En el interior, un extenso relato del escrito realizado por investigadores del Instituto Armado que se ha incorporado a la causa contra los líderes del procés que instruye el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo.

Insisto: periodísticamente es muy atractivo. Desvelas por dónde avanza una investigación y te apoyas, ni más ni menos, que en los datos de los agentes que trabajan en el caso. Pero esto tiene un problema: los juicios paralelos.

Les invito a pararse, alejarse un poco y observar lo que viene sucediendo desde hace unos cuatro o cinco años. ¿Cuántos informes de estos han quedado en nada? ¿Alguien repara en que se trata sólo de eso: indicios de una investigación? ¿Qué espacio dedicamos en la prensa a los muchos sobreseimientos, casos que quedan en nada o pistas fallidas? Muy poco. Es así.

¿Es justo? No me lo parece. Pero lo que considero más grave es que alguien pueda estar utilizando a Policía y Guardia Civil precisamente para eso, para liquidar a adversarios políticos sirviéndose de atajos, para ganar rédito en las urnas o para cualquier objetivo interesado.

Sí, hoy este comentario se puede entender como una defensa de Jaume Roures. Si el juez Pablo Llarena sentencia que participó como organizador decisivo en la rebelión independentista, que sea castigado. Mientras tanto, es un ciudadano para el que prevalece la presunción de inocencia. Por más informes que circulen.

Más en twitter: @javierfumero