Así será la vida de Urdangarin en la cárcel de Brieva

La decisión del ex duque de Palma pilló por sorpresa a Prisiones, ya que la cárcel de Zaballa era, según su abogado, la que tenía más opciones de albergar a Urdangarín. No obstante, en Instituciones Penitenciarias siempre consideraron Brieva como un destino idóneo, tal y como trasladaron a la Casa Real.

Así lo confirman al Confidencial Digital técnicos de Instituciones Penitenciarias, que califican la decisión de Urdangarin como acertada, sobre todo en el ámbito de la seguridad. No obstante, advierten de que la vida del ex duque de Palma no será fácil: “Está totalmente aislado. Nadie podrá hacerle nada, como podría pasar en otras cárceles. Pero va a pasarlo mal”.

Patio pequeño, sin talleres y totalmente solo

En ese sentido, las fuentes consultadas explican que el módulo de hombres de la cárcel de Brieva “es de los más antiguos” de España, y sus instalaciones no son, ni mucho menos, las mejores: “El patio es muy pequeño, apenas va a poder pasear. Además, no dispone de gimnasio ni de ninguna instalación deportiva, a diferencia de la cárcel de Zaballa”.

Por otra parte, ninguna de las celdas tiene instalada una televisión, por lo que tendrá que comprar una. Además, todas sus adquisiciones procederán del economato del módulo de mujeres más cercano, ya que “en el módulo de hombres no está activo”.

La televisión, de hecho, será uno de los pocos entretenimientos de Urdangarin, ya que Prisiones tampoco tiene previsto llevar a su módulo cursos o talleres: “No tiene sentido hacer ese tipo de ofertas cuando solo hay un preso ingresado”. Además, también se descarta que pueda realizarlos en el módulo de mujeres: “No va a haber ese tipo de traslados”.

Su contacto con otras personas, por tanto, se reducirá a las visitas que reciba y a la convivencia con los funcionarios que trabajen en su módulo, un “grupo muy reducido” que, eso sí, “siempre será el mismo”. Entre otras cosas, “para evitar posibles filtraciones”.

Los técnicos de Prisiones consultados por ECD no descartan que Instituciones Penitenciarias instale una bicicleta fija y unas pesas para que Urdangarin pueda hacer algo de deporte: “Sin ningún tipo de actividad prevista, y con un patio tan pequeño, sería lógico un gesto así”.

Las mismas fuentes concluyen que, con las características de la cárcel de Brieva, el ex duque de Palma “lo va a pasar mal”, ya que “es difícil adaptarse a un aislamiento así”. En ese sentido, afirman sin dudarlo que “los presos catalanes -en referencia a los ex miembros del Govern encarcelados en Estremera- viven mucho mejor que Urdangarin”.