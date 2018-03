Ceuta y Melilla no corren peligro: radiografía del nuevo ejército marroquí

El cambio experimentado por las Fuerzas Armadas marroquíes en esta década, especialmente en el último lustro, es muy significativo. Ha un protagonizado un salto sustancial, tanto en lo cualitativo como en lo cualitativo.

Un experto del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI), institución perteneciente a la Universidad de Granada, ha elaborado un detenido análisis sobre el estado actual –operativo y estratégico- de las fuerzas del ejército de tierra marroquí.

Abrams, misiles chinos, artillería autopropulsada…

El estudio, firmado por el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona Josep Baqués, recopila las compras de armamento que ha ido ejecutando el reino de Marruecos en los últimos cinco años.

Los datos se han obtenido, no sólo a través de documentos oficiales e informes de institutos internacionales como el SIPRI, sino analizando fotografías tomadas vía satélite.

Una de las partidas más representativas es la adquisición de unos 400 carros de combate M1A1 Abrams, comprados a Estados Unidos; un centenar de carros VT-1A chinos; 600 transportes oruga acorazados –TOAs-; 130 obuses autopropulsados, y un buen número de WS-2D, camiones lanzadores de misiles de fabricación china, con un alcance de hasta 400 kilómetros.

Para el transporte de infantería, Rabat también ha adquirido estos últimos años cerca de 1.200 vehículos VAMTAC y un millar de Humvees estadounidenses.

Renovando el parque blindado

Se trata de un avance definitivo respecto al anterior parque blindado marroquí, que estaba compuesto por material obsoleto de origen soviético y por material norteamericano fabricado durante la Guerra Fría, como los carros rusos T-72 y el americanos M-60A1.

Marruecos, sin embargo, tiene un problema en el Sahara. Los acuerdos para la desmilitarización de la zona, firmados en 1991, impiden desplegar en esta área vehículos militares modernos. Tan sólo se pueden desplegar unidades antiguas, por lo que la renovación del parque blindado tampoco puede ser total, o Rabat correría el riesgo de dejar sin protección esta zona.

Argelia, su principal amenaza

Pese a la presencia latente del conflicto con el Polisario en el Sahara, la principal amenaza para Marruecos en la zona sigue siendo Argelia.

Según refleja el estudio, las fuerzas argelinas también se han lanzado en los últimos años a una carrera armamentística tanto o más intensa que la marroquí.

Así, Argel ha dado luz verde a compras importantes, como 505 carros de combate T-90S –la versión rusa para exportación-, 300 blindados de transporte, y 200 vehículos ligeros Nimr, especialmente adaptados para el desierto.

“La distribución de las principales unidades del Ejército de Tierra de Marruecos, unido a la desproporción de fuerzas con relación a Argelia (sobre todo en carros de combate y VCIs), denotan que la disposición de sus unidades –las marroquíes- es defensiva”, explica el autor.

Sin margen de acción para Ceuta y Melilla

Dado el pulso que mantiene Marruecos con su vecina Argelia –incluso han separado sus fronteras con una valla kilométrica- y con la tensión permanente existente en el frente sur por el Polisario, a Rabat le queda poco margen de acción en lo referente a Ceuta y Melilla.

Así lo entiende el autor del estudio: “La presión ejercida sobre Ceuta y Melilla es limitada”.

“El actual despliegue marroquí no permite aventurar mayores riesgos en ese sentido. Mientras que la pinza saharaui-argelina no permiten que Rabat descuide esos flancos para embarcarse en aventuras de dudosa rentabilidad política”.

A 100 kilómetros de Melilla

“Dicho lo cual, las unidades de la 6ème BRB están ubicadas a menos de 100 kms de Melilla y, dada la distribución de las bases marroquíes en la red viaria local, la 6ème BRB podría ser rápidamente reforzada por algún GEB –escuadrones blindados- independiente, así como por unidades procedentes de Errachidia en un muy corto espacio de tiempo”, afirma el autor.

“Lo significativo, en este caso, no sería la cantidad de blindados o de tropas desplegables en el nor-noreste de Marruecos, sino su calidad o su pegada. En ese sentido, tan importante es no incurrir en dilemas de seguridad como lo es no descuidar la capacidad disuasoria inherente a la responsabilidad de nuestros gobernantes”, sentencia el profesor Baqués.

En todo caso, “llegado el momento” de reivindicaciones, será más importante la acción que pueda ejercer Marruecos sobre las dos ciudades desde los ámbitos social y económico.

Una modernización integral de sus Fuerzas Armadas

Los esfuerzos marroquíes por modernizar sus capacidades militares no solo se orientan a las fuerzas terrestres. En los últimos años, como ha ido contando ECD, se ha construido una base naval en Ksar Sghir con gran proyección sobre el Estrecho, se ha iniciado conversaciones con Rusia para comprar el que sería el primer submarino de la marina real, se ha adquirido una avanzada fragata francesa clase FREMM y varias corbetas, se ha modernizado la flota de cazas F-16 y se han puesto en funcionamiento los primeros aviones no tripulados Predator XP.

Lea el informe completo del GESI.