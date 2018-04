El Ejército entrevista a Agatha Ruiz de la Prada: “Cuando escucho el himno nacional me pongo en pie”

El pasado mes de enero, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada presentó su nueva colección en la Madrid Fashion Week. Lo hizo en un desfile marcado por una temática que dio que hablar: la bandera de España.

Tanto la pasarela como algunos de los vestidos de la colección estaban inspirados en la enseña nacional, y durante el desfile llegó a sonar el himno de España.

“Cuando escucho el himno nacional me pongo en pie”

Ruiz de la Prada ha concedido una entrevista a la revista oficial del Ejército de Tierra, ‘Tierra’, que la incluye en su último número. En la pieza, firmada por Beatriz Gonzalo, la diseñadora explica los motivos por los que reivindicó los colores de la bandera en el desfile.

“A mí siempre me ha gustado la combinación de los colores de la Bandera de España, el rojo y el amarillo, y ya lo usaba en mis primeras colecciones. He tenido la Bandera puesta en la tienda de Madrid y el vestido con el que abrimos el desfile —rojo, amarillo y rojo— en el escaparate” asegura.

Ante la pregunta de por qué se puso en pie, al igual que muchos asistentes, cuando empezaron a sonar los primeros acordes del himno, de la Prada confiesa que “yo me levanto siempre que suena el Himno Nacional, aunque esté en mi casa en pijama, y a mis hijos les tengo educados para que hagan lo mismo, desde pequeños”.

“Es de muy mala educación no respetar a los militares”

A la diseñadora le preguntan también acerca de la opinión que tiene de las Fuerzas Armadas y de los militares españoles, sobre lo que es tajante: “siempre he tenido mucho respeto por el Ejército y los militares, toda mi vida, igual que por los curas. Creo que es de muy mala educación no tener respeto por los militares cuando nos están protegiendo. Siempre me ha parecido una profesión muy bonita”.

Sin embargo, confiesa, no se atrevería a diseñar un uniforme para las Fuerzas Armadas, ya que asegura que “con las cosas serias no me quiero meter, les tengo mucho respeto”.