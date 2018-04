El Supremo anula el arresto a un cadete del Aire que se escondió en el baño a dormir la siesta

La vida en las academias militares no siempre es fácil. Al menos, así lo atestiguan las cifras de bajas de cadetes que se producen todos los años en los primeros meses de curso. Incluso se llegó a flexibilizar ciertas normativas –como la del uso de teléfonos móviles- para aliviar la presión y reducir la tasa de abandonos.

Aún así, algunos cadetes tratan de buscar soluciones imaginativas a algunas de sus carencias, como las horas de sueño –una de las principales quejas de los novatos-. Incluso saltándose las normas.

Eso fue lo que ocurrió en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) con un cadete que fue hallado durmiendo a las siete de la tarde en un baño del recinto. Fue encontrado sin el uniforme dentro de un saco de dormir por dos alféreces y el cuartelero del día. Aquel día era sábado.

La primera de las sanciones que se le impuso por parte de la dirección de la AGA fue un arresto de dos días “por encontrarse sin uniformar durmiendo en el interior de un saco de dormir en los baños”.

Pero el castigo no quedó ahí. Días más tarde le fue impuesto otro arresto por la misma situación, pero esta vez “por incumplimiento del horario académico por encontrarse durmiendo en el interior de un saco de dormir en los baños”.

Ateniéndose al principio de ‘non bis in ídem’ alegado por la defensa del cadete, que básicamente recuerda que no se puede condenar doblemente por los mismos hechos, el Supremo ha decidido estimar el recurso de casación y anular el segundo de los arrestos.