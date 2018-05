Así se diseña el soldado español del futuro

Los proyectos están financiados y gestionados por el Centro Mixto Universidad de Granada-Mando de Adiestramiento y Doctrina (CEMIX UGR-MADOC) y cuentan con una línea de crédito del Banco Santander.

Un comité científico ha sido el encargado de analizar y seleccionar a los siete proyectos que componen este programa, de un total de 21 que se presentaron. Todos ellos se desarrollan en áreas científicas, tecnológicas y sociales.

Para el desarrollo se pondrá al frente de cada equipo –que suman en total más de cien investigadores- un oficial del MADOC, que será el encargado de canalizar los proyectos para enfocarlos en los objetivos militares preestablecidos.

Entre los siete programas se encuentra, por ejemplo, el desarrollo de un exoesqueleto para los militares españoles. El proyecto se denomina EXOSOLDIER, y trabaja sobre la base de un exoesqueleto ya desarrollado por la Universidad de Granada y que ya ha sido probado con éxito por miembros del Mando de Operaciones Especiales.

Esta estructura artificial, fabricada mediante la tecnología de impresión en 3d, se adapta al cuerpo del soldado para mejorar sus capacidades físicas. Consiste en una prótesis que se coloca en la zona inferior de las piernas y en el pie, que permite proteger el tren inferior ante grandes esfuerzos.

Por otra parte, los seis proyectos restantes giran en torno a la optimización de diversas capacidades de gestión de las comunicaciones o de mejora de la eficacia de los programas de formación del MADOC. Estos son:

PIN 5/18: MILIMARCO: Terminología militar

Propone desarrollar un recurso electrónico sobre la terminología del ámbito militar con el fin de facilitar la comunicación interlingüística en las Fuerzas Armadas.

PIN 7/18: Propuesta Plan Implantación Gestión del Conocimiento

Se analiza cómo las herramientas implantadas en el MADOC para la mejora de la gestión del conocimiento están afectando al rendimiento de los distintos equipos de trabajo.

PIN 15/18: E3+: Estrategias de Evaluación Ergonómica Avanzadas

Integra profesionales del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, la Escuela de Guerra, la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, el Centro de Adiestramiento "San Gregorio" y el Centro Universitario de la Defensa-Zaragoza.

PIN 17/18: HALIDD: Heuristic Algorithms for the Localization and Indexing Defense Documents

Pretende desarrollar un sistema inteligente de recuperación de información (buscador) para la intranet de Defensa.

PIN 21/18: La carga física y estrés del combatiente: análisis integral del soldado y el equipo de combate.

Se realizará una evaluación de la carga física y niveles de estrés en una situación específica de combate con el uso y sin él, de la mochila de combate.

PIN 22/18: Desarrollo del Liderazgo en la Enseñanza militar de formación.

Aumentará el conocimiento de nuevos modelos de liderazgo aplicables a la enseñanza militar y la validará procedimientos que puedan ser útiles para desarrollar los planes de liderazgo en los centros docentes.