Así llenan un campo de minas los ingenieros del ejército español

El Ejército de Tierra muestra en un vídeo publicado recientemente cómo trabajan los regimientos de ingenieros durante el proceso de colocación de minas anticarro.

En las tareas, realizadas por los Regimientos de Especialidades de Ingenieros nº 1 y nº 11 y el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12, se utiliza el método manual de colocación de minas C5, que se activan cuando detectan un peso superior a los 150 kilogramos.

Este método manual se encuentra prácticamente en desuso, ya que las labores de sembrado de minas se suelen realizar con maquinaria militar especifica.

A estas labores de los ingenieros militares no suele dársele relevancia pública por la controversia social que generan las minas y por la multitud de campañas para su abolición. Sin embargo, este tipo de minas no están prohibidas, ya que no están diseñadas para explotar contra personas sino contra vehículos pesados.

Vea a continuación el vídeo: