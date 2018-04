Un doble voto particular en el Supremo abre el debate sobre la neutralidad política de los guardias civiles

Advierte que no se debe extralimitar a la hora de recortar derechos

Se incluye en una sentencia que condena a un agente por avalar con su firma la candidatura municipal de su hermana. Fue denunciado por el alcalde del pueblo

¿Tienen los agentes de la Guardia Civil la obligación de mantener una estricta neutralidad política incluso cuando no están en el desarrollo de su actuación profesional? Para un magistrado del Supremo no. En su voto particular ante la condena a un agente especifica que firmar a favor de una candidatura electoral no vulnera dicho principio.