Así opera la unidad de la UE que combate la ofensiva de intoxicación rusa

España, a través del ministro de Exteriores Alfonso Dastis, ha denunciado este lunes en Bruselas lo que califica como una campaña de “manipulación y desinformación” de Rusia sobre Cataluña.

“Hay datos sobre cómo el tráfico en las redes posterior al referéndum (del 1 de octubre) pasó particularmente por redes situadas en Rusia y en otros países”, aseguró Dastis antes de la reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Una posición que respalda la propia Unión Europea, en cuyo seno político son más que aceptadas las tesis de que el Kremlin busca debilitar y sembrar dudas sobre el proyecto europeo a base de desinformar sobre algunas de las últimas graves crisis, como la del Brexit o el proces secesionista en Cataluña.

La política de ‘Deziformatsiya’ puesta en marcha desde Moscú se vio ampliamente reforzada tras la anexión de Crimea en 2014 y la imposición de sanciones económicas a Rusia por parte de la UE. Hasta tal punto creció la propaganda dirigida contra la Unión que Bruselas decidió crear un equipo especial para hacerle frente.

La East StratCom Task Force

Así nació este mismo año la denominada East StratCom Task Force, una unidad especializada en comunicación estratégica dirigida a informaciones provenientes del este del continente. El grupo depende presupuestariamente del Servicio Europeo de Acción Exterior.

El equipo está formado por 14 personas dedicadas a tiempo completo a analizar todas las informaciones publicadas y difundidas tanto en medios rusos como en redes sociales –principalemente Facebook y Twitter-.

Además de estos 14 especializas, la East StratCom Task Force cuenta con una red de 400 analistas, expertos, periodistas, think tanks y ONGs distribuidos en 30 países que rastrean sus países y medios locales en busca de productos de desinformación con sello ruso.

Luchar contra las ‘fake news’ rusas en la red

Cuando uno de estos productos de desinformación llega a este equipo de trabajo, se analiza, se corroboran los hechos y se clasifica. El grupo elabora una serie de informes semanales en los que quedan reflejadas algunas de las informaciones más destacadas de la semana.

Además, el grupo dispone de una web –en inglés y ruso- y una serie de canales desde los que va recopilando algunas de las piezas de desinformación más evidentes. El más significativo de todos es su cuenta de Twitter, donde se van colgando algunas de sus conclusiones y haciendo un balance del número de casos registrados cada semana.

Stay up-to-date about disinformation targets. Check & share the list of latest fakes collected in #DisinfoReview: https://t.co/aNfhU3lslN pic.twitter.com/nQOu0rM9pL