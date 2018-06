La defensa de Cristiano Ronaldo le aconseja ahora seguir la estrategia de Messi para evitar la pena de cárcel

Calvario al que el merengue trata de poner fin pactando con la Fiscalía de Madrid dos años de cárcel y el pago de 18,8 millones de euros a Hacienda. De esta manera, el luso reconoce haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014, quedando fuera de la causa la mayor parte de los 150 millones de euros que había acreditado El Mundo.

Según ha podido saber Confidencial Digital, este pacto, que aún no tiene el visto bueno de Hacienda, es el primer paso de una estrategia diseñada por la defensa del futbolista, ejercida desde hace pocos meses por el despacho de José Antonio Choclán. El letrado ha sido abogado del arrepentido de la trama Púnica, David Marjaliza; de Francisco Correa en la trama Gürtel y de Edmundo Rodríguez Sobrino, del caso Lezo.

Esta estrategia consiste, según ha sabido ECD, en seguir la misma línea del delantero del F.C. Barcelona Lionel Messi. El argentino fue condenado a 21 meses de prisión por tres delitos fiscales, los mismos hechos que se imputan a Ronaldo, si bien el astro blanco defraudó 14,7 millones de euros, según la Agencia Tributaria, mientras la cantidad eludida por el azulgrana bastante menor, 4,1 millones.

Multa más alta a cambio de libertad

En este sentido, los abogados de Ronaldo le han aconsejado ir a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid y recurrir después al Tribunal Supremo para que la sentencia sea firme.

Durante este proceso, tratarán de llegar a un nuevo acuerdo con la Fiscalía para tratar de elevar la multa a pagar a Hacienda a cambio de retirar la pena de dos años de cárcel, aunque las fuentes consultadas matizan que todo dependerá del criterio de los jueces.

En cualquier caso, este primer pacto con la Fiscalía madrileña puede facilitar, según las mismas fuentes, que el tribunal que le juzgue se incline por aceptar estas condiciones y no le imponga una pena mayor de cárcel. Con este objetivo se ha planteado la negociación.

Sin embargo, si el Supremo falla una condena de cárcel, los abogados cuentan con un plan b. Éste consiste en alegar ante la Audiencia de Madrid que Ronaldo es “delincuente primario”, es decir, sin antecedentes. En estos casos, es habitual que se compense la prisión por el pago de una multa aún más elevada. Así sucedió con Messi.

El disgusto de CR7

Según ha podido saber este confidencial, a Choclán y a otros abogados del bufete les ha llegado que el delantero blanco está disgustado con la deriva que está tomando la instrucción y que con toda probabilidad terminará en juicio.

Una situación que está siendo incómoda y demasiado larga para el jugador, como ha manifestado a su entorno y de lo que sus letrados tienen constancia. Al parecer, Ronaldo siguió el consejo de sus managers en el Real Madrid y fichó a José María Alonso, por entonces socio director de Baker & McKenzie. Alonso es a día de hoy decano del colegio de abogados de Madrid.

Más tarde, se decidió por Jesús Santos, otro de los pesos pesados dentro de la firma norteamericana en Madrid. Santos le asesoraba cuando acudió a declarar el verano pasado ante el juzgado de Pozuelo que tiene asignada la instrucción del caso.

Sin embargo, el madeirense tampoco quedó satisfecho con este abogado y decidió dar un giro y cambiar de despacho, eligiendo (una vez más, por recomendación de sus asesores en el club blanco) al bufete de Choclán.

Con todo, el futbolista sigue disgustado con el procedimiento. No se explica, según afirman las misma fuentes, que habiendo contratado a los mejores abogados, haya tenido que plegarse a la Fiscalía y mostrarse dispuesto a pagar 18,8 millones de euros. Su intención era y sigue siendo mantener la máxima de aquel 8 de diciembre de 2016: “Quien no teme, no debe”. Algo que, parece, no va a ser posible.