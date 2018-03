La Generalitat abre expediente a Zara por no etiquetar en catalán

Todo surgió a raíz del ex diputado de Ciutadans Jordi Cañas: publicó en Twitter una fotografía del Zara de Puerta del Ángel, en Barcelona, en la que un cartel indicador de las plantas no incluía el castellano, sólo el catalán y la traducción al inglés.

La queja se hizo viral, muchos tuiteros mostraron su enfado con Zara y rápidamente Inditex, la empresa fundada por Amacio Ortega, rectificó y cambió el cartel por uno trilingüe, con catalán, castellano e inglés.

Eso aplacó las críticas de los contrarios al nacionalismo catalán. Sin embargo, encendió las protestas de algunos nacionalistas catalanes por la rapidez de este cambio. Fue el caso de la Plataforma per la Llengua, que tal y como se contó en estas páginas, reaccionó presentando una denuncia contra Inditex por incumplir la normativa lingüística, pero en este caso por no incluir el catalán en las etiquetas de sus productos.

El Confidencial Digital ha podido saber que la Agencia Catalana de Consumo, organismo de la Generalitat, ha admitido a trámite esta denuncia contra Zara enviada en enero por la Plataforma per la Llengua.

Semanas después de enviarla, esta entidad nacionalista que vigila el uso del catalán por las empresas recibió contestación de la Agencia Catalana de Consumo: el organismo ha decidido iniciar un expediente de diligencias previas para investigar este caso.

La Plataforma per la Llengua considera que Zara está vulnerando la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que obliga a etiquetar al menos en catalán cualquier producto que se pone a la venta al público en Cataluña.

La normativa nacional impone al menos el castellano, y una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha avalado -con algunas modificaciones- la Ley del Código de Consumo de Cataluña, destacan desde la Plataforma per la Llengua.

De ahí que esperen que la Agencia Catalana de Consumo culmine el expediente forzando a Zara a incluir el catalán en las etiquetas de la ropa que vende en esta comunidad autónoma. Actualmente las etiquetas incluyen composiciones del tejidos e instrucciones de lavado en castellano y en distintos idiomas extranjeros -inglés, francés, italiano...-, pero no en catalán.

“En su momento contactamos con Inditex para pedir que incluyera el catalán, pero no respondieron. Ahora al ver que es sensible al tema de las lenguas, al incluir en castellano en su tienda de Puerta del Ángel, hicimos esta denuncia”, explican desde la plataforma denunciante, que lamentan que aparte de Inditex hay otras grandes marcas textiles que aún no incluyen el catalán en sus etiquetas.