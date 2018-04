Hacienda tiene retenidas 400.000 declaraciones de la Renta a devolver desde hace un año

La campaña del IRPF arranca este miércoles

Afecta a reembolsos superiores a 3.000 euros. El montante pendiente de pago alcanza los 680 millones, que el Estado contabiliza como ingresos y no como déficit

No es lo habitual pero, a estas alturas del año, en vísperas de una nueva Campaña de la Renta, Hacienda todavía no ha ingresado a algunos contribuyentes la devolución del IRPF del ejercicio pasado. No es un fallo. Existe una razón de fondo y hay más de 400.000 afectados por esta situación.