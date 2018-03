Montoro hace frente a la ‘marea gris’: a partir de los 75 años los pensionistas pagarán menos impuestos

El ministro avanzó este martes que está trabajando en una “prima fiscal” para los pensionistas. Apenas concretó los detalles de la medida. Sólo anticipó que se tratará de una rebaja fiscal a personas de “edad avanzada” porque “tienen unos costes inherentes de discapacidad mayores”.

Algunas informaciones apuntaron después que se materializaría en una deducción en la cuota del IRPF para los jubilados que rondasen los 80 años.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras del borrador de la reforma, los técnicos de Hacienda que trabajan para definir el alcance y el coste de la medida han alertado a Montoro de que, con esa propuesta, la cifra de afectados quedará reducida al mínimo. Por si esto fuera poco, beneficia además a los jubilados con pensiones más altas o que cuentan con otros ingresos como arrendamientos.

El número de beneficiados queda reducido

Han advertido al ministro de Hacienda de que en España hay 2,8 millones de personas con más de 80 años. La pensión media desde esa edad hasta los 84 años asciende a 741 euros al mes (10.374 euros al año). Con estos datos, la mayor parte de los contribuyentes de este tramo estarían exentos del IRPF y no les afectaría la deducción. No hay rebaja para quien no paga.

Otra cuestión que se ha tenido en cuenta es que el sistema de la Seguridad Social establece que los nuevos jubilados, aquellos que están retirándose ahora y que han contribuido más por los altos salarios que percibieron, son los que cobran las prestaciones más altas: unos 18.500 euros al año. Es un segmento al que sí le afectaría la deducción.

Premia a los jubilados con pensiones más altas

No es la única crítica de los técnicos del Ministerio a la propuesta de rebaja fiscal lanzada por Cristóbal Montoro. Le han insistido en que será complicado vender a la opinión pública unas deducciones en el IRPF que benefician especialmente a aquellos jubilados con una pensión media o alta.

Al tratarse de una deducción en la cuota del IRPF, la declaración de la renta debe salir a pagar. Por tanto, si los que cobran menos de 12.000 euros se encuentran exentos del pago del IRPF, la medida queda limitada a los que perciben una pensión superior a esa cantidad: alrededor de unos 857 euros mensuales en 14 pagas.

Rebajar la edad mínima para acogerse a los 75 años

Este escenario ha empujado al ministro Montoro a “dar una vuelta” a la medida anunciada este martes, a modo de “caramelo fiscal”, para calmar la indignación de los pensionistas. Un colectivo que lleva varios días protestando, incluso bajo la intensa lluvia, en las calles de toda España. Las manifestaciones han ido a más en la última semana.

Según ha podido confirmar ECD por fuentes próximas al Ministerio, Hacienda tiene decidido rebajar a los 75 años la edad mínima para poder acogerse a las ayudas fiscales a los jubilados.

Se tiene en cuenta que en España hay un total de 2.653.609 pensionistas que tienen esa edad o más y que cobran una pensión de jubilación, según los últimos datos actualizados a 1 de enero de 2018 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Estos 2,6 millones de pensionistas representan el 45,1% sobre el total de pensiones por jubilación del sistema. Por grupos de edad, en el colectivo de 75 a 79 años se contabilizan 958.505 pensiones con una cuantía media de 985,97 euros mensuales.

De esta manera, la mayoría de los jubilados pertenecientes a este tramo de edad se verían afectados, lo que elevaría en un millón el número de beneficiados y la cifra total se aproximaría a los dos millones de personas. En el colectivo de 80 a 84 años, se registran 848.151 pensiones con 885,06 euros de media.

Beneficiar a más pensionistas que Ciudadanos

Además, el ministro Montoro tampoco ha pasado por alto que, con esta rectificación, la última propuesta de Albert Rivera queda como “menos favorable hacia los pensionistas que la del Gobierno”.

El presidente de Ciudadanos ha planteado este jueves que las rentas inferiores a 14.000 euros anuales no paguen IRPF.

Según sus cálculos, eso supondrá que el 22% de los pensionistas ingresen 60 euros más en sus bolsillos cada mes. Sin embargo, teniendo en cuenta que los que cobran menos de 12.000 euros están ya exentos de pagar IRPF, solo afectaría al 6,4%. Por tanto, repercutiría en el salario de alrededor de 380.000 personas. Una cifra que representa el 6,4% de todas las pensiones de jubilación (5,8 millones).

El plan de Ciudadanos, ampliado a todas las pensiones (viudedad, incapacidad, jubilación, orfandad y favor de familiares) en España, afectaría al 6,6% de los pensionistas. Es decir, a 640.000 personas de 9,5 millones de jubilados. Quedaría lejos del número de beneficiados por la rebaja fiscal del PP. Este es el otro “gran objetivo” de Montoro.