Montoro, testigo de las bromas al ‘ministrable’ Becker en la semana del relevo de Luis de Guindos

En todo caso, la relación entre ambos es “muy cordial”, según explican en sus respectivos entornos. Becker y Montoro coincidieron hace años en el propio IEE y el destino puede hacerles volver a coincidir, si el ex ejecutivo de Iberdrola resulta ser el elegido por Rajoy para sentarse en el Consejo de Ministros.

Una “comodidad” que pudo visualizarse durante la propia cena en la mesa presidencial, según confirman a ECD algunos de los invitados.

Estarán “condenados a entenderse”, después de los sonados enfrentamientos entre De Guindos y Montoro en los últimos años, dadas las inevitables conexiones entre los departamentos de Economía y Hacienda. Pero quienes les conocen aseguran que “no habrá mayor conflicto”.

Cristóbal Montoro abandonó el IEE cuando se hizo pública su candidatura, como independiente, al Congreso de los Diputados como número nueve de la lista del PP por Madrid en las elecciones generales del 6 de junio de 1993, en las que fue elegido diputado.

Fernando Becker coincidió también en aquella época como economista de la fundación del think tank de la CEOE con el actual ministro de Hacienda.

Sentado en el Consejo de Ministro junto a Nadal

Una de las bromas que escuchó Becker, en algunos de los corrillos, también contó con Montoro como testigo de excepción: “¿Vas a sentarte en la mesa del Consejo de Ministros al lado de Nadal, el enemigo de las eléctricas?”, le preguntó uno de los empresarios presentes en claro tono de broma.

El ex ejecutivo de Iberdrola “hizo como si no hubiera escuchado nada”. Optó por la prudencia y algunos de los invitados aseguran que “no soltó prenda”. Otros, sin embargo, interpretan que su reacción fue más de “yo no estoy en eso, de ninguna manera”. Pero tampoco descartan que tuviera en ese momento que “jugar al despiste”.

Pero lo cierto es que en ámbitos económicos se visualiza que Fernando Becker, que procede de Iberdrola, podría ser el contrapunto al ministro Álvaro Nadal, que ha incendiado el sector con su propuesta de recortes en la distribución y transporte de energía. Es decir, la política de contrapesos políticos que ha venido aplicando Rajoy.