Ferraz se harta del subgobernador del Banco de España y pide su cese

Según ha podido saber Confidencial Digital por varios diputados socialistas, el mensaje ha llegado, alto y claro, al equipo económico de Pedro Sánchez. “Ya nos hemos tenido que comer a un gobernador nombrado por el PP y, ahora en el Gobierno, mantenemos a un subgobernador que nos está dando palos todo el día”, han trasladado.

Dura campaña contra el impuesto a la banca

Alonso ha venido cargando duramente, en conferencias y eventos financieros recientes, contra el impuesto a la banca propuesto por Pedro Sánchez para financiar el déficit de la Seguridad Social y ‘salvar’ las pensiones.

En opinión del subgobernador del Banco de España, esta figura impositiva encarecería el crédito, reduciría la remuneración de los depósitos y subiría las comisiones, pudiendo afectar en última instancia a la rentabilidad de las entidades.

“Un banco que no gana dinero es un problema, uno que no gana dinero de forma recurrente es un banco no viable. No queremos volver a tener problemas”, ha declarado recientemente Javier Alonso. Opina que para que los bancos faciliten el acceso al crédito deben contar con más capital”, un aspecto para el que necesitan mejorar su rentabilidad.

Ha sentenciado también que no se puede abordar un problema de tal magnitud, como es la sostenibilidad del sistema de pensiones, recurriendo a una figura impositiva “sobre la que no se tiene experiencia”.

Se ha mostrado más crítico que los propios bancos

Así, dirigentes del PSOE no han pasado por alto que “Alonso ha ido más allá en sus críticas que los propios banqueros”, como es el caso del consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, y del presidente de la AEB, José María Roldán. Por ahora, se han limitado a advertir que esta medida encarecería el crédito y lo haría más inaccesible.

En cambio, en Ferraz destacan también que el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha defendido que si se mantiene la competencia, no tiene por qué encarecerse el crédito.

Margarita Delgado concita gran consenso en el PSOE

Por ello, la carrera por el puesto de subgobernador del Banco de España ha entrado en una fase decisiva con la directora adjunta del Mecanismo Único de Supervisión del BCE, Margarita Delgado, como el nombre que más apoyo está recibiendo por parte de la antigua cúpula del supervisor y, también, por parte de influyentes miembros del PSOE.

Es el nuevo gobernador nombrado por el PP, Pablo Hernández de Cos, quien debe proponer un nombre al Gobierno, que debe aprobarlo en Consejo de Ministros. Un relevo que, en contra de los planes iniciales, se abordará en las próximas semanas. Incluso, antes de las vacaciones de agosto.