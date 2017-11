Rajoy anunciará una inversión industrial millonaria en Cataluña en plena campaña electoral

La planta de Seat en Martorell es la principal factoría que produce vehículos en Cataluña. A partir de comienzos de 2018, la filial de Volkswagen en España dejará de fabricar el actual Q3 y pasará a producir el pequeño y urbano Audi A1. Al tratarse de un vehículo menos complejo y de menor volumen, se liberará espacio en la planta barcelonesa.

Según ha podido conocer El Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de las discretas negociaciones, Moncloa ha recibido garantías, por parte de la dirección de Volkswagen, de que ese hueco en Seat será cubierto con el traslado de parte de la producción del Ateca, que fabrica Skoda en su planta de Kvasiny, en la República Checa.

El Grupo Volkswagen estableció en 2015 unas inversiones para la factoría española de 3.300 millones hasta 2019

Por el momento, se han ejecutado dos terceras partes de esa inversión. Han englobado las obras de actualización de la Línea 1, donde se fabrican la nueva generación del Ibiza, presente en el mercado desde esta primavera, y el Arona, el todocamino urbano que ha llegado este otoño. Seat fabrica también en Martorell el León.

Suministro de componentes para fabricar el Ateca

De cara al futuro, fuentes conocedoras de las conversaciones concretan a ECD que Moncloa trabaja para que esta nueva adjudicación a Seat Martorell, la fabricación del Ateca, venga acompañada de una inversión industrial millonaria en Cataluña, cuyos flecos vienen ultimando estos días en Barcelona varios altos cargos del Gobierno central.

En concreto, el proyecto es la ampliación de las instalaciones de un gran fabricante del sector de componentes para la automoción en la Zona Franca de Barcelona.

Algunas fuentes hablan de una inversión total de alrededor de 2.000 millones de euros y la creación de un millar de puestos de trabajo, en la principal zona industrial y logística de la Ciudad Condal.

Soraya y De Guindos lideran las negociaciones

Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, el anuncio de este proyecto millonario se reserva al propio Mariano Rajoy, que planea realizarlo en plena campaña electoral del 21-D.

No obstante, hay que destacar que las negociaciones han sido protagonizadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos. También ha participado en algunas de las conversaciones la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Fuera de Cataluña en vísperas del 21-D

El anuncio durante la campaña de las catalanas forma parte de la estrategia del Gobierno y el PP para evitar que Ciudadanos sea percibido como el “voto útil”, frente al voto al PP.

Por eso, Mariano Rajoy visitará Cataluña más veces que nunca en una campaña. Lo hará el 2 de diciembre, el 8, el 13 y el 17. Tampoco se descarta que acuda al cierre en Barcelona, el día 19.

Como es sabido, las inauguraciones y las campañas de propaganda institucional, para difundir logros de la gestión pública, están prohibidos durante el periodo electoral.

Sin embargo, algunos expertos concluyen que, a pesar de haber sido el convocante de los comicios en aplicación del artículo 155, sin embargo, el presidente del Gobierno puede realizar el anuncio de la nueva inversión en SEAT Martorell en vísperas del 21 de diciembre, siempre que no lo haga en territorio catalán.

Por ello, una de las opciones que baraja Moncloa es escenificarlo con ocasión de algún destacado encuentro empresarial fuera de Barcelona, que se celebre antes de las elecciones.

La Generalitat y el Consorcio, al margen

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD cuentan que el Ejecutivo de Rajoy ha dejado a la Generalitat y al Consorcio de la Zona Franca al margen de las conversaciones para conseguir este proyecto. El objetivo ha sido, en todo momento, atribuirse en solitario este logro.

En la Conselleria de Empresa admiten que no son conocedores de todas las negociaciones que el Gobierno central establece al más alto nivel. Por eso, aunque no tienen conocimiento de ello, no descartan que Sáenz de Santamaría y De Guindos lleven meses manteniendo conversaciones con alguna gran multinacional del sector de la automoción.

La dirección del Consorcio de la Zona Franca, por su parte, sostiene también que el hecho de que ellos no tengan información “no significa que Moncloa y el Ministerio de Economía no estén trabajando desde hace tiempo para traer esta inversión a Cataluña”.

El automóvil representa el 9% del PIB catalán

Hay que destacar que el sector del automóvil genera casi el 9% del PIB de Cataluña, incluidas las empresas del sector de componentes. Los dos principales fabricantes de coches instalados en la región son Seat y Nissan.

Seat tiene su principal factoría en Martorell (Barcelona) y es, con los 449.000 vehículos que fabricó el año pasado, la primera planta española por volumen. Da empleo a 14.500 trabajadores.

Nissan, con una plantilla total de más de 4.000 personas, cuenta con instalaciones en la Zona Franca, en las que se produjeron 104.000 vehículos en 2016.