Tiger resiste a las presiones independentistas para etiquetar en catalán

No es la primera vez que ocurre. Ya hace un año, en diciembre de 2016, la plataforma en defensa del catalán envió cartas a los directivos de la empresa danesa exigiendo que respeten la ley de etiquetado en catalán y que adecúen su página web a los requisitos lingüísticos de sus clientes catalanes.

La carta no recibió respuesta en aquel momento. Tampoco lo ha hecho ahora. Según Plataforma per la Llengua, Tiger “sigue marginando al catalán”. Según dicen, llevan años recibiendo “vagas promesas” que no se concretan en un plan de acción.

“Si Tiger satisface a comunidades lingüísticas más pequeñas, como la maltesa, la islandesa, la estoniana o la letona, también debería hacerlo con la catalana”, recordando que es un idioma que hablan más de dos millones de personas.

“El catalán es la lengua propia y autóctona de Catalunya, el País Valencía y las Islas Baleares, y hoy es plenamente oficial” recuerda la plataforma.

Además, les recuerdan que el artículo 128 de la Ley 22/2010, del Código de Consumo de Cataluña, obliga a todas las empresas a rotular y etiquetar en catalán. Sin embargo, la compañía no ha hecho comentario o respuesta alguna a este asunto.