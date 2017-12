Visitas sorpresa de inspectores de Hacienda a tiendas y bares a la caza de reventa de Lotería

A tres días del Sorteo de Navidad

La Dirección General de Ordenación del Juego ha incluido este objetivo dentro de un despliegue mayor para aflorar doble contabilidad en el comercio y la hostelería

No son pocos los dueños de tiendas, bares o los responsables de empresas u organizaciones que deciden recurrir a la venta de Lotería de Navidad para aumentar sus ingresos ordinarios. Pero no hay que pasar por alto que Hacienda persigue la actuación de los reventas de décimos que no son vendedores autorizados.