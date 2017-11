Vueling no dará la batalla contra el bulo de la expulsión de dos señoras “por hablar catalán”

El vuelo Barcelona-Menorca operado por Vueling estaba a punto de despegar del aeropuerto de El Prat cuando una azafata se dirige a dos pasajeras, situadas junto a una de las puertas de emergencia de la aeronave.

Ante las pertinentes explicaciones técnicas del protocolo que por costumbre se dan a quienes viajan junto a esas puertas –instrucciones precisas en caso de accidente o emergencia-, las dos mujeres le piden a la azafata que se lo diga “en catalán”.

La denunciante, una mujer de 72 años llamada Margarita Camps Coll –natural de Menorca-, asegura que la azafata le reprochó que “usted me tiene que hablar en español ¿o es que no lo habla?”.

La Guardia Civil las expulsa del avión “por hablar catalán”

Minutos más tarde, según su versión, ambas pasajeras son requeridas por el capitán del vuelo en la puerta principal. Allí les esperaban dos agentes de la Guardia Civil, que les comunican que deben abandonar la aeronave.

El supuesto incidente de catalanofobia es denunciado en varios medios autonómicos, incluida la televisión pública TV3. Incluso Carles Puigdemont se hace eco de la historia en su perfil de Twitter, alcanzando más de 5.000 interacciones. La expresidenta del Parlament Nuria de Gispert pide un “boicot” a la compañía. Incluso el eurodiputado Ramón Tremosa anuncia que el caso se denunciará en el Parlamento Europeo.

After 155 an authoritarian wave grows by the day. Expelling someone from a plane because of the language they speak is injustifiable https://t.co/nWFbHLg66u