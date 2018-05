Los pensionistas amenazan con “bloquear el País Vasco” si el PNV tumba los Presupuestos

“Sabemos que actuamos contra el reloj pero, una vez más, y continuando con el ejercicio de responsabilidad que venimos practicando, apuraremos hasta el último momento las posibilidades”, zanjó en un comunicado el lunes tras la reunión de la ejecutiva del PNV.

Hay que recordar que, en el trámite de enmiendas, los nacionalistas vascos han logrado modificar el proyecto del PP para que recoja una subida generalizada de las pensiones este año e inversiones de 500 millones en Euskadi, principalmente para infraestructuras. Pero son unas mejoras que están supeditadas a la aprobación de los Presupuestos.

Unidad de todas las asociaciones de pensionistas

Por eso, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la organización de las marchas del próximo sábado, todas las asociaciones de pensionistas vascos han decidido acudir juntas a las manifestaciones en Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

Han comenzado estos días a intensificar los llamamientos para conseguir que la movilización social sea “histórica”. Van a centrar los mensajes en reivindicaciones concretas: garantía de revalorización sobre el IPC, derogar el factor de sostenibilidad y pensiones mínimas de 1.080 euros.

No olvidan que la convocatoria del día 26 será “la primera movilización a gran escala” que se producirá tras la aprobación o no de los Presupuestos. El PNV todavía no ha definido el sentido de su voto por el mantenimiento del 155 en Cataluña. Así, la subida de las pensiones del 1,6% depende de que las cuentas salgan adelante este miércoles.

Medida de presión al PNV: “Bloquear el País Vasco”

ECD ha podido constatar la “enorme preocupación” que se ha extendido entre los colectivos de pensionistas vascos por la posibilidad de que el mantenimiento del 155 por parte del Gobierno pueda hacer saltar por los aires el acuerdo PP-PNV.

Aunque las mejoras que incluyen los Presupuestos son consideradas todavía insuficientes, "al final, más vale eso que nada", recuerdan.

Por ello, algunas de las consignas que han comenzado a lanzar las asociaciones de jubilados es que están dispuestos a "bloquear el País Vasco" si se quedan incluso sin el anunciado incremento. Confirman que los preparativos están en marcha y el sábado hay cerrada una "importante flota de autobuses" desde los municipios más pequeños hasta las tres capitales vascas como "medida de presión" este miércoles a los cinco diputados del PNV en el Congreso.