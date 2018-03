No fijar reuniones a mujeres durante dos horas: medida estrella en las empresas para la huelga del 8-M

Es la primera vez que se convoca en España una huelga de mujeres de 24 horas. El paro organizado por la Comisión del 8-M, formada por diferentes organizaciones del movimiento feminista, cuenta también con el apoyo de más 300 entidades y colectivos.

La jornada de huelga, que afecta a cuatro esferas -laboral, estudiantil, cuidados y consumo-, todavía genera dudas debido a sus particularidades. CCOO y UGT han anunciado su apoyo a un “paro de dos horas en las horas centrales de la mañana y la tarde”. Una acción de protesta legalizada ante el Ministerio de Empleo.

Evitar fijar reuniones a mujeres durante dos horas

Pero el objetivo de los “paros parciales” está siendo facilitar la negociación de las trabajadoras que quieran consensuarlos con las compañías para sumarse a la protesta.

Así, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes sindicales, una de las medidas estrella que se ha pactado en un número destacado de grandes empresas ha sido evitar fijar reuniones a mujeres el próximo jueves durante dos horas.

Hay variaciones entre los distintos sectores. Pero explican que, en general, se han llegado a acuerdos entre empresarios y trabajadoras para interrumpir la actividad productiva el 8 de marzo, a partir de las 12:00 y desde las 16:00. Los paros de mañana y de tarde no son excluyentes, es decir, es posible sumarse a los dos.

Las mujeres que trabajen a media jornada pueden unirse a la huelga dentro de su horario de trabajo, también a través de paros en su actividad diaria en algún momento consensuado con la compañía.

Que cada mujer sea libre de parar o no, sin presiones

En realidad, recuerdan fuentes sindicales, las empresas no tiene la capacidad legal de no aceptar una huelga autorizada por la Administración. Pero el objetivo de las compañías en esta huelga es que cada mujer sea libre de secundarla o no, sin verse presionada.

Desde los sindicatos reconocen que en otras convocatorias de huelga, “las presiones aumentaban el miedo de los empleados a sumarse”. Sin embargo, las cosas han cambiado esta vez y, con estas “medidas consensuadas”, se persigue “dar la mayor libertad a las mujeres que quieran secundar los paros”.

Miedo a ser señaladas por explotación de trabajadoras

Otro de los aspectos que no han pasado por alto las grandes empresas para abrirse a estos acuerdos concretos con las centrales mayoritarias es la posibilidad de ser señaladas por los colectivos feministas.

“No estamos dispuestos a vernos envueltos en una polémica y a que se nos ponga como ejemplo de la explotación de trabajadoras. Porque la realidad no es esa, ni mucho menos. Pero en esta huelga politizada todo se puede malinterpretar, incluso desatarse acciones coordinadas de boicot”, reconocen a ECD en una gran empresa española con un alto porcentaje de mujeres en su plantilla.

Las manifestaciones quedan fuera del horario laboral

Hay que recordar que el 8 de marzo se han convocado movilizaciones en prácticamente todas las capitales de provincia. También se están promoviendo actividades a lo largo de toda esta semana: charlas, mesas redondas y eventos relacionados con las artes y las letras para reflexionar en torno al Día Internacional de la Mujer.

La manifestación central del 8-M tendrá lugar en Madrid. La marcha partirá a las 19:00 de Atocha. La cabecera estará integrada exclusivamente por mujeres del Movimiento Feminista, saldrá de la Plaza de Neptuno y transcurrirá hasta Plaza de España. El recorrido ha sido autorizado por la Delegación del Gobierno en la capital.